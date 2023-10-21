Говорю и пишу об этом со дня его регистрации. Но большинство политиков и журналистов делают вид, что, проголосовав в первом чтении, совершили патриотический подвиг. Нет.

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В статье есть некоторые неточности. Автор пишет о каких-то десяти законах. Нет. Комитет ВР поддержал только правительственный проект, который приняли в первом чтении, и парламентский 8221, который я инициировал.

Все, кто принял участие в лоббировании правительственного проекта, и слышать не хотели о нашем. Утверждали, что религиоведы против, власть не поддержит. И частично были правы. Но о законах нужно говорить с юристами, и желательно международниками, а не с религиоведами.

Даже профессиональные журналисты, как автор статьи, книгу которой о Томосе я читал с восхищением, не вникла до конца в те перипетии, которые мы переживали, отстаивая наш закон. Но несмотря на это написала интересную и глубокую статью.

Другие же известные журналисты, пишущие на эту тематику, вообще начали постить праздничные баннеры, прославляя вымышленный запрет УПЦ МП.

Я тоже голосовал за этот проект. Он против русской церкви, хотя только на бумаге. Постараюсь усовершенствовать его поправками. Но без принятия нашего проекта 8221 года деятельность русской церкви запрещена не будет. Будет только имитация бурного патриотизма.

Больше о разнице между законами в нашем фильме "Церковь без Христа".

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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