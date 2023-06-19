Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Генсек НАТО отметил, что Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантического объединения.

"Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО", - сказал Столтенберг.

А относительно прямого приглашения Украины вступить в Альянс речь не идет.

"На саммите в Вильнюсе и во время подготовки к нему мы не обсуждаем официальное приглашение. Мы обсуждаем, как приблизить Украину к НАТО, и текущие консультации. Я не в состоянии предвидеть результат этих консультаций", - подчеркнул Столтенберг.

Отмечается, что союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины, а также созданием нового Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по безопасности, представляющих взаимный интерес.

"Члены Альянса согласны с тем, что дверь НАТО открыта. Мы это продемонстрировали с приглашением Финляндии и Швеции. Мы также согласны с тем, что было заявлено в 2008 году, что Украина станет членом Альянса. Мы соглашаемся, что не Россия, а Украина и члены НАТО решают, когда пора пригласить Украину. Россия не имеет права вето на решения НАТО", - добавил Генсек НАТО

Он также отметил, что сейчас наиболее важной и безотлагательной задачей является обеспечение победы Украины как суверенного и независимого государства в Европе. Ведь без победы Украины вообще не будет возникать вопрос ее членства в Альянсе.

Столтенберг убежден, что во время саммита в Вильнюсе союзники подтвердят мощную поддержку для Украины и необходимость оказывать такую помощь от двусторонних и многосторонних институтов так долго, как это потребуется.