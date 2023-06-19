Принятые на саммите в Вильнюсе решения приблизят Украину к членству в НАТО, - Столтенберг
На Вильнюсском саммите в июле члены НАТО обсудят стремление Украины к членству. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что принятые там решения приблизят Украину к НАТО
Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Генсек НАТО отметил, что Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантического объединения.
"Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО", - сказал Столтенберг.
А относительно прямого приглашения Украины вступить в Альянс речь не идет.
"На саммите в Вильнюсе и во время подготовки к нему мы не обсуждаем официальное приглашение. Мы обсуждаем, как приблизить Украину к НАТО, и текущие консультации. Я не в состоянии предвидеть результат этих консультаций", - подчеркнул Столтенберг.
Отмечается, что союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины, а также созданием нового Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по безопасности, представляющих взаимный интерес.
"Члены Альянса согласны с тем, что дверь НАТО открыта. Мы это продемонстрировали с приглашением Финляндии и Швеции. Мы также согласны с тем, что было заявлено в 2008 году, что Украина станет членом Альянса. Мы соглашаемся, что не Россия, а Украина и члены НАТО решают, когда пора пригласить Украину. Россия не имеет права вето на решения НАТО", - добавил Генсек НАТО
Он также отметил, что сейчас наиболее важной и безотлагательной задачей является обеспечение победы Украины как суверенного и независимого государства в Европе. Ведь без победы Украины вообще не будет возникать вопрос ее членства в Альянсе.
Столтенберг убежден, что во время саммита в Вильнюсе союзники подтвердят мощную поддержку для Украины и необходимость оказывать такую помощь от двусторонних и многосторонних институтов так долго, как это потребуется.
- Накануне в интервью PBS Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны
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- 18 июня Генеральный секретарь НАТО сообщил, что Украина должна сама определять условия для справедливого завершения войны, а также предостерег от поспешных мирных переговоров между Украиной и РФ.
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