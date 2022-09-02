"Приняты определенные решения": Зеленский отчитался о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский отчитался, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Сегодня провел еще одно на этой неделе заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Присутствовали, как всегда, руководители сектора обороны и безопасности: Залужный, Монастырский, Буданов, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативными направлениями – Сырское, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим. Рассмотрели сегодня также вопросы обеспечения наших военных, всесторонней поддержки ВСУ", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену российского газа.
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