Я голосовал "за", как и фракция Европейской Солидарности. Но сам этот закон не запретит русскую церковь. Буду подавать поправки ко второму чтению.

За что голосовала Рада? Вот анализ.

Правительственный проект 8371 предлагает через в общих чертах прописанную процедуру запретить деятельность религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния" в РФ.

ГЭСС (Служба свободы совести) проводит религиоведческую экспертизу деятельности религиозных организаций по выявлению подчиненности по каноническим вопросам к РО из страны-агрессора;

если экспертизой будет установлено нарушение, выдается предписание об их устранении;

если в течение месяца нарушение не устранено, обращение в суд с иском о прекращении деятельности религиозной организации.

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В чем видятся недостатки законопроекта 8371 (правительственный)?

Во-первых , он регулирует значительно меньший объем вопросов, по сравнению, например, с депутатским законопроектом 8221, который даже не выносится в зал, хотя был зарегистрирован и единогласно поддержан профильным комитетом гораздо раньше.

Во-вторых , главным недостатком является растянутость введенной им процедуры во времени. Процедура может занять буквально годы.

Если предметом судебного спора будет являться обоснованность экспертизы, например, суд будет обязан назначать судебную экспертизу. Но в стране не существует аттестованных судебных экспертов по религиоведческой экспертизе. Также отсутствуют зарегистрированные методики их проведения.

В законопроекте отсутствует процедура проверки полноты выполнения предписания. Из-за установленных статьей 19 Конституции ограничений, ГЭСС может лишь признать факт полного выполнения предписания, даже если это будет неправда, и нет полномочий это проверить.

Согласно законопроекту, предписание ГЭСС не обязательно к исполнению для религиозной организации, поскольку законопроект не содержит обязанности религиозной организации выполнять предписание. Следовательно, ГЭСС не может обязать организацию выполнить действия, которые для нее не являются обязательными.

Законопроект оставляет неопределенной судьбу имущества запрещенной религиозной организации, договоров аренды государственных и коммунальных объектов и т.п.

К законопроекту есть много других вопросов.

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Выводы:

Вместо того, чтобы раз и навсегда на законодательном уровне запретить деятельность на территории Украины враждебной структуры – РПЦ и ее попов-кгбистов в целях национальной безопасности, полностью отвечающей европейскому праву и реализуемого в других странах (как, например, Латвии), принятие законопроекта 8371 – это имитация и растяжение решения на годы.

Например, рассмотрение дела о запрете Коммунистической партии Украины длилось 8 лет. Иск был подан 8 июля 2014, тогда как решение о ее запрете в апелляционном суде принято 5 июля 2022 года.

И, принимая законопроект 8371, мы не говорим о запрете целой структуры московской церкви в Украине, речь идет о запрете конкретных религиозных организаций, которых тысячи.

Мы также не решаем вопросы имущества российских церквей. Что сегодня особенно остро строит для тех общин, которые перешли в ВЦУ, но не могут использовать культовые сооружения, построенные на средства прихожан.

Но даже за такой беззубый законопроект мы проголосовали.

Потому что парламент должен наконец определиться: депутаты являются лоббистами московских попов, готовы ли раз и навсегда запретить деятельность РПЦ на территории Украины в целях национальной безопасности. Особенно во время войны.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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