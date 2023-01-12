Об этом информирует польское агентство PAP.

"Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на тех, кто военно поддерживает войну России, таких как Беларусь и Иран", - сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляен, намекнув на работу по новому пакету санкций.

Это подтвердил и постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош: "Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Ужесточение действующих ограничений также является постоянным процессом".

Дипломат считает, что причиной ускорения является предстоящий саммит Украина – ЕС, а катализатором – годовщина российского полномасштабного вторжения.

В ЕС неохотно говорят о деталях 10-го пакета, отмечая эффект неожиданности.

"В очередной раз делается попытка распространить санкции на экспорт российских алмазов. Стоимость экспорта алмазов в российский бюджет оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма", - цитирует доверенный источник издания.

Сообщается, что новые ограничения будут распространяться на продукцию, которая может быть использована военными РФ. Санкционные списки планируется расширить, включив больше лиц, ответственных за агрессию и военные преступления. Беларусь также привлечет ограничения: "синхронизацию белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

Венгрия уже заявила, что не согласна с некоторыми фамилиями в санкционных списках.

Европейский Союз пообещал ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку Российской Федерации в войне против Украины.

Также известно, что Запад работает над новыми санкциями против России: в этот раз они будут касаться ограничения цен на экспорт нефтепродуктов из РФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и обсудил ряд вопросов, в том числе 10-й пакет санкций против РФ.

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