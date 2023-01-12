Принять десятый пакет санкций против РФ планируют в начале февраля, до саммита Украина – ЕС в Киеве, - СМИ
Страны-члены хотят принять новый пакет санкций против РФ к саммиту Украина – ЕС в Киеве, который запланирован на начало февраля. В настоящее время Брюссель ускорил работу по новым ограничениям
Об этом информирует польское агентство PAP.
"Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на тех, кто военно поддерживает войну России, таких как Беларусь и Иран", - сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляен, намекнув на работу по новому пакету санкций.
Это подтвердил и постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош: "Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Ужесточение действующих ограничений также является постоянным процессом".
Дипломат считает, что причиной ускорения является предстоящий саммит Украина – ЕС, а катализатором – годовщина российского полномасштабного вторжения.
В ЕС неохотно говорят о деталях 10-го пакета, отмечая эффект неожиданности.
"В очередной раз делается попытка распространить санкции на экспорт российских алмазов. Стоимость экспорта алмазов в российский бюджет оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма", - цитирует доверенный источник издания.
Сообщается, что новые ограничения будут распространяться на продукцию, которая может быть использована военными РФ. Санкционные списки планируется расширить, включив больше лиц, ответственных за агрессию и военные преступления. Беларусь также привлечет ограничения: "синхронизацию белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".
Венгрия уже заявила, что не согласна с некоторыми фамилиями в санкционных списках.
- Европейский Союз пообещал ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку Российской Федерации в войне против Украины.
- Также известно, что Запад работает над новыми санкциями против России: в этот раз они будут касаться ограничения цен на экспорт нефтепродуктов из РФ.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и обсудил ряд вопросов, в том числе 10-й пакет санкций против РФ.
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