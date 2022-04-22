Принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, - белорусский тренер "Руха" Кучук
Белорусский тренер львовского "Руха" Леонид Кучук заявил, что будет защищать Украину и умрет здесь, чего бы это ни стоило
Об этом сообщает Футбол NEWS.
Кучук говорит, что он белорус, но его многое связывает с Украиной.
"Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и моя сестра. Моя жена - украинка, а ее отец из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют", - сказал Леонид Кучук.
62-летний белорус во второй раз возглавил львовский "Рух" в августе 2021-го. Леонид Кучук также известен своей работой в киевском "Арсенале", алчевской "Стали", минском "Динамо", "Кубани", "Ростове", московском "Локомотиве" и молдавском "Шерифе".
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