Принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, - белорусский тренер "Руха" Кучук

Об этом сообщает Футбол NEWS.



Кучук говорит, что он белорус, но его многое связывает с Украиной.



"Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и моя сестра. Моя жена - украинка, а ее отец из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют", - сказал Леонид Кучук.



62-летний белорус во второй раз возглавил львовский "Рух" в августе 2021-го. Леонид Кучук также известен своей работой в киевском "Арсенале", алчевской "Стали", минском "Динамо", "Кубани", "Ростове", московском "Локомотиве" и молдавском "Шерифе".

21 апреля бывший защитник и тренер киевского "Динамо" Олег Лужный призвал украинцев забыть об "обрисованном фейковом патриоте" Анатолии Тимощуке.

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