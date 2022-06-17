Принуждал несовершеннолетнюю к половым отношениям и шантажировал 9 лет. Предпринимателю из Сум сообщили о подозрении
Сумской предприниматель принуждал 13-летнюю девочку вступать в половую связь. 9 лет злоумышленник встречался с девушкой и периодически шантажировал. Ему сообщено о подозрении
Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .
Прокуратура сообщила о подозрении жителю Сумского района в принуждении к вступлению в половую связь и шантаже (ч. 3 ст. 154, ч. 4 ст. 189 УК Украины).
В 2013 году частный предприниматель, предоставлявший развлекательные услуги детям в Сумах, обманом заполучил откровенные фото 13-летней девочки и начал шантажировать ребенка.
"Психологический шантаж и давление продолжались несколько дней, а когда мужчина понял, что ребенок доведен до отчаяния, предложил ему встретиться. Во время встречи он заставил девочку вступить с ним в половую связь. В течение следующих 9 лет мужчина периодически встречался с ребенком и совершал с ней действия сексуального характера. Их встречи он часто снимал на телефон", - говорится в сообщении.
Повзрослев, девушка отказалась от встреч, мужчина начал снова шантажировать ее обнародованием фото и видео. За уничтожение материалов тот потребовал тысячу долларов. Потерпевшая обратилась к правоохранителям.
Злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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