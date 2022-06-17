Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .

Прокуратура сообщила о подозрении жителю Сумского района в принуждении к вступлению в половую связь и шантаже (ч. 3 ст. 154, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

В 2013 году частный предприниматель, предоставлявший развлекательные услуги детям в Сумах, обманом заполучил откровенные фото 13-летней девочки и начал шантажировать ребенка.

"Психологический шантаж и давление продолжались несколько дней, а когда мужчина понял, что ребенок доведен до отчаяния, предложил ему встретиться. Во время встречи он заставил девочку вступить с ним в половую связь. В течение следующих 9 лет мужчина периодически встречался с ребенком и совершал с ней действия сексуального характера. Их встречи он часто снимал на телефон", - говорится в сообщении.

Повзрослев, девушка отказалась от встреч, мужчина начал снова шантажировать ее обнародованием фото и видео. За уничтожение материалов тот потребовал тысячу долларов. Потерпевшая обратилась к правоохранителям.

Злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

Двое российских военных, обстреливавших мирную Харьковщину, в суде признали себя виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девушку в Черниговской области: двум российским оккупантам сообщено о подозрении.

Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.

Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.

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