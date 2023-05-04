Об этом говорится в специальном отчете, представленном в ОБСЕ в четверг, 4 мая, миссией специальных докладчиков, действовавшей в рамках Московского механизма ОБСЕ.

В отчете говорится, что хотя миссия не смогла установить точное количество депортированных или переданных детей, "очевидно, что эти цифры измеряются несколькими тысячами". Общее количество может быть еще значительно больше, поскольку "и Российская Федерация, и Украина называют цифры в сотни тысяч детей.

Кроме того, в отчете говорится, что "невзаимные эвакуации, перемещение и длительное перемещение украинских детей составляют нарушения международного гуманитарного права, а в некоторых случаях речь идет о серьезных нарушениях IV Женевской конвенции и военных преступлениях". Докладчики, в частности, упомянули о процедуре разделения родителей и детей на фильтрационных пунктах, которые установили российские оккупационные власти и заметили, что эта практика особенно ужасает.

Миссия заявила, что ей "удалось с уверенностью установить, что депортацию детей нельзя квалифицировать как добровольную". Докладчики пришли к выводу, что "практика принудительного перемещения и депортации украинских детей на временно оккупированные территории и на территорию Российской Федерации может быть расценена как преступление против человечности".

Следовательно, в отчете рекомендовали:

Немедленно прекратить практику принудительного перемещения украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и/или местах их принудительного выдворения в Российскую Федерацию;

Немедленно предоставить исчерпывающие списки имен и местонахождение всех детей, принудительно перемещенных или депортированных;

Установить соответствующие процедуры и активно содействовать воссоединению семей всех детей, принудительно перемещенных или депортированных из Украины;

Немедленно прекратить практику ускоренного приема в российское гражданство украинцев, особенно детей.

Отчет был создан в рамках Московского механизма ОБСЕ, позволяющего создавать экспертные комиссии и направлять их в государства-участники, чтобы помочь им в решении проблемы, связанной с защитой прав человека.

Выступивший от имени 45 стран-участниц ОБСЕ посол Финляндии в ОБСЕ Веса Хаккинен заявил, что Россия должна вернуть в Украину депортированных украинских детей.

"Отчет о депортации украинских детей со стороны России ясен: Россия нарушает международное гуманитарное право и права человека – в некоторых случаях серьезно. Россия должна вернуть украинских детей в Украину. Немедленно", – написал Хаккинен в твиттере.