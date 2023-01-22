"Принудительный труд был обязателен", - волонтер рассказал о пребывании в плену

Об этом Игорь Талалай рассказал в программе "Война и волонтеры", журналистке Еспресо.

"Со мной в плену были все морпехи, - вспоминает Игорь Талалай. - Мы им давали воду. Нам удавалось несколько бутылок сбросить им. Они стояли на территории 24/7, потому что места было слишком мало, а их было очень много. Принудительный труд был в любом случае, потому что нужно было как-то греться, никто просто так воду или уголь не принесет. Были люди водоносы, которіе целый день носили воду. Также "баландеры", которые готовят и носят еду целый день. Землекопы были. Мне удалось отлучиться от всех работ. Однажды только пришлось копать".

По словам Игоря Талалая, не у всех было одинаковое отношение.

"Если были местные, то они больше шли на контакт. А если бывшие полицейские местные, то еще больше шли на контакт, - говорит Игорь Талалай. - Один раз нам удалось договориться в Докучаевске с полицейскими, что мы им деньги гривнями дадим, а они нам еды купят. Они купили еды на всех и почти все деньги забрали. Принесли по одному пакету на двадцать человек.Дали пачку сосисок, хлеб, майонез и 5 шоколадок. Такая себе сделка вішла. Это на четыре тысячи гривен.В общем нас кормили макаронами, хлебом, водой с картошкой или с макаронами".

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