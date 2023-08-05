Принудительную эвакуацию детей объявили еще в девяти населенных пунктах Донбасса, - Минреинтеграции
Из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуируют еще 130 детей
Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что соответствующее обращение Донецкой ОВ рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Участники заседания проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей еще из девяти населенных пунктов Донбасса, близких к районам ведения боевых действий.
В частности, речь идет о Ямпиле, Заречном, Торском, Opixyватке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке. Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда принудительно эвакуируют 130 детей.
Кроме того, Координационный штаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. В настоящее время из 5-километровой опасной зоны там уже эвакуировано 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось.
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей с приграничных территорий.
- Впоследствии из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области также объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской общины, расположенной возле границы с Россией.
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