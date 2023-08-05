Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что соответствующее обращение Донецкой ОВ рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Участники заседания проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей еще из девяти населенных пунктов Донбасса, близких к районам ведения боевых действий.

В частности, речь идет о Ямпиле, Заречном, Торском, Opixyватке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке. Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда принудительно эвакуируют 130 детей.

Кроме того, Координационный штаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. В настоящее время из 5-километровой опасной зоны там уже эвакуировано 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось.