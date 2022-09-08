Принудительное обнажение, допросы о семье: руководство ООН заявило о многочисленных нарушениях прав украинцев в фильтрационных лагерях РФ
На заседании Совета Безопасности ООН в среду, 7 сентября, помощница генерального секретаря Организации Объединенных Наций по правам человека Илзе Брандс Кехрис рассказала о многочисленных нарушениях, связанных с российскими фильтрационными лагерями для украинцев на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает агентство " Укринформ ".
По словам помощницы генсека ООН Илзе Брандс Кехрис, управление верховного комиссара по правам человека задокументировало многие случаи, когда российские оккупанты приказывали гражданским жителям покинуть свои дома или укрытия и доставляли их на контролируемую РФ украинскую территорию или в Россию.
"Кехрис выловила обеспокоенность тем, что РФ ввела упрощенную процедуру предоставления российского гражданства детям, оставшимся без родительской опеки, и их усыновлению в РФ. Согласно статье 54-й Женевской конвенции изменять личный статус таких детей, включая гражданство, запрещено", - говорится. в сообщении.
Помощница генсекретаря ООН по правам человека отметила, что российские военные подвергают украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях или перемещающихся по ним, так называемой фильтрации – системе проверок безопасности и сбора персональных данных.
"Эта практика привела к многочисленным нарушениям прав человека… Наш офис задокументировал, что во время фильтрации российские вооруженные силы и связанные с ними вооруженные группы подвергали людей личному досмотру, иногда включающему принудительное обнажение и подробные допросы о происхождении, семейные связи, политические взгляды и пристрастия конкретного лица", - сказала Кехрис.
По словам Кехрис, россияне проверяют личные вещи, в том числе мобильные устройства, и собирают данные, фотографии и отпечатки пальцев.
"При этом людей часто оставляют без надлежащего доступа к пище, воде и средствам гигиены. Женщины и девушки во время таких процедур подвергаются риску сексуального насилия. А лицам, подозреваемым в принадлежности к ВСУ или государственным учреждениям, или придерживающимся проукраинских или антироссийских взглядов" , подвергаются пыткам. Зафиксированы случаи исчезновения людей", - говорится в сообщении.
- Российские кафиры увеличивают количество " фильтрационных лагерей ". Зафиксированы новые пункты издевательств в бердянской колонии, школе Херсонской области и в городе Джанкой.
- Постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что действия России в Украине напоминают сталинские методы, в частности, российские фильтрационные лагеря – это попытка физически уничтожить украинский народ.
- Чиновники администрации президента России Владимира Путина контролируют и координируют фильтрационные операции на захваченных территориях в Украине. Россия использует фильтрационные лагеря для допросов и насильственных вывозов граждан Украины.
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