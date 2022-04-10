Принудительно вывезенных жителей Мариуполя оккупанты держат в лагере под Пензой, – Денисова

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

О лагере для мариупольцев в Пензенской области ей сообщили россияне, поддерживающие Украину. Известно, что это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенными забором. Украинцам запрещено покидать территорию объекта.

В лагере оккупанты содержат около 400 украинцев – в основном женщин и детей, включая младенцев. На днях в лагерь должны привезти принудительно вывезенных украинцев.

"Наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакую информацию им не предоставляют", – подчеркнула омбудсмена.

Денисова также рассказала, что в лагере не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщинам приходится готовить еду из тех продуктов, которые выдают оккупанты.

РФ заявляет о принудительном вывозе 674 тыс. украинцев в Россию, из них 15 тыс. депортировали из Донбасса и Луганщины.