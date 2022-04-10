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Принудительно вывезенных жителей Мариуполя оккупанты держат в лагере под Пензой, – Денисова

10 апреля, 2022 воскресенье
16:18
война с Россией

В Пензенской области России оккупанты создали лагерь для принудительно вывезенных жителей Мариуполя. По состоянию на 10 апреля там содержится более 400 украинцев

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

О лагере для мариупольцев в Пензенской области ей сообщили россияне, поддерживающие Украину. Известно, что это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенными забором. Украинцам запрещено покидать территорию объекта.

В лагере оккупанты содержат около 400 украинцев – в основном женщин и детей, включая младенцев. На днях в лагерь должны привезти принудительно вывезенных украинцев.

"Наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакую информацию им не предоставляют", – подчеркнула омбудсмена.

Денисова также рассказала, что в лагере не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщинам приходится готовить еду из тех продуктов, которые выдают оккупанты.

  • РФ заявляет о принудительном вывозе 674 тыс. украинцев в Россию, из них 15 тыс. депортировали из Донбасса и Луганщины.

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Россия
Мариуполь
война новости
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