Принудительно раздавали паспорта РФ на Херсонщине и Луганщине: СБУ разоблачила руководителей оккупационной "мэрии"
СБУ объявила подозрения руководителям оккупационных властей на Херсонщине и Луганщине, среди которых "мэры" Рубежного и Скадовска, так называемая глава "образовательного отдела" и двух псевдоруководителей "военнокоматов ЛНР"
Об этом сообщает СБУ.
Так, был разоблачен мужчина, который согласился занять должность так называемого мэра Рубежного. Ранее он работал на одном из химзаводов области. В ходе работы "мэром" он организовывал материально-техническое обеспечение армии РФ на восточном направлении.
В Луганской области были разоблачены также два "руководителя военкомата ЛНР". Они организовывали принудительную мобилизацию местных жителей в ряды оккупационной армии, а также в "Народную милицию ЛНР". Для этого гражданских похищали и лишали свободы, а в случае отказа – угрожали убийством.
Кроме того, идентифицировали женщину, которая согласилась исполнять обязанности так называемого главы "военно-гражданской администрации Скадовского территориального общества Скадовского района Херсонской области". Она помогала в организации местного псевдореферендума. Также способствовала принудительной выдаче паспортов РФ украинским гражданам.
Ранее коллаборантка была чиновницей одного из горсоветов региона. После начала полномасштабного вторжения она добровольно перешла на сторону захватчиков.
В Херсонской области также установили личность псевдоглавицы "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" одной из оккупационных администраций вблизи Херсона. Женщина с начала учебного года активно "восстанавливала" работу учебных заведений в городе. Также она формировала списки тех, кто хотел бы работать под ее "руководством". В частности, она склоняла педагогов к сотрудничеству с помощью взяток. Результаты своей преступной деятельности коллаборантка передавала оккупантам через направление в РФ "отчетной документации".
Раньше женщина была руководительницей отдела образования Голопристанского района. После захвата общества она добровольно начала сотрудничать с оккупантами.
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности в рамках уголовных производств за:
- ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность);
- ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 260 УК (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Трем из пяти коллаборантов уже объявлены подозрения в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.
- 8 ноября СБУ объявила подозрение главе "Минздрава ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.
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