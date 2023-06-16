Об этом информирует Нацполиция .

Правоохранители разоблачили 39-летнего жителя Лутугино Луганского района, который в сотрудничестве с российскими оккупантами принудительно мобилизует граждан одной из громад Старобельского района.

Злоумышленник добровольно стал "начальником отдела военного комиссариата "ЛНР" одного из районов" после временной оккупации населенного пункта.

Так называемый военный комиссар заставляет жителей становиться на "военный учет" захватчиков, организовывает сборы, обеспечивает отправку гражданских, не имеющих соответствующей подготовки, для прохождения "военной службы" в незаконном вооруженном формировании на стороне российской армии.

Ему сообщено о подозрении.

Фото: Нацполиция