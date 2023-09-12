Принудительная паспортизация: россияне ищут тех, кто не получил паспорт РФ на оккупированных территориях Херсона

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Херсона. Они ограничивают передвижение местного населения по селам и ищут тех, кто отказался получать паспорт гражданина Российской Федерации.

Центр сообщает, что россияне оказывают давление и проводят репрессивные мероприятия, чтобы заставить население получать паспорта РФ, но они проваливают запланированные темпы паспортизации.

"Местные жители отказываются признавать себя "россиянами". Особенно оккупанты имеют низкие показатели в селах, где жители менее зависимы от выплат врага", - говорится в сообщении.