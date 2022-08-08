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Принудительная паспортизация, рэкет, прессинг на блокпостах: разведка об усилении россиянами давления на жителей оккупированных территорий

8 августа, 2022 понедельник
14:59
война с Россией

На временно оккупированных территориях российские оккупанты усилили давление на гражданских жителей

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины по телеграмме.

По данным разведки, на временно оккупированных территориях российские оккупанты усилили давление на гражданских жителей, в том числе предпринимателей.

"Да, в Большом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией оказывается давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов РФ и перерегистрации в соответствии с российским законодательством... Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный налог" "на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 российских рублей", - пишет ГУР.

Также сообщается, что Россия отправляет в Украину мобилизованных бывших уголовников, которые жестоко относятся к жителям украинских городов и сел.

"По прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из мобилизованных в РФ бывших уголовных узников, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом", - отмечает разведка.

ГУР информирует, что подразделения оккупантов конфликтуют на этнической почве, часто вовлекая в свои стычки гражданских жителей.

"На оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего обесточен населенный пункт", - говорится в сообщении.

Также по данным разведки на оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, оккупанты прессуют местное население на блокпостах.

  • Глава оккупационных властей в Запорожской области подписал распоряжение о подготовке к референдуму по присоединению к РФ.
  • В Луганской области оккупанты требуют у местных личные данные и заставляют их идти на псевдореферендум в обмен на воду, еду и стройматериалы.
  • Около 11 часов, 8 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. Один человек погиб, еще один пострадал.

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Украина
Херсонщина
оккупированные территории
ГУР
Запорожская область
Харковщина
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