Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины по телеграмме.

По данным разведки, на временно оккупированных территориях российские оккупанты усилили давление на гражданских жителей, в том числе предпринимателей.

"Да, в Большом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией оказывается давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов РФ и перерегистрации в соответствии с российским законодательством... Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный налог" "на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 российских рублей", - пишет ГУР.

Также сообщается, что Россия отправляет в Украину мобилизованных бывших уголовников, которые жестоко относятся к жителям украинских городов и сел.

"По прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из мобилизованных в РФ бывших уголовных узников, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом", - отмечает разведка.

ГУР информирует, что подразделения оккупантов конфликтуют на этнической почве, часто вовлекая в свои стычки гражданских жителей.

"На оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего обесточен населенный пункт", - говорится в сообщении.

Также по данным разведки на оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, оккупанты прессуют местное население на блокпостах.

Глава оккупационных властей в Запорожской области подписал распоряжение о подготовке к референдуму по присоединению к РФ.

В Луганской области оккупанты требуют у местных личные данные и заставляют их идти на псевдореферендум в обмен на воду, еду и стройматериалы.

Около 11 часов, 8 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. Один человек погиб, еще один пострадал.

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