Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Принципы тождественности и отличий украинцев и крымских татар в советской системе, переосмысление крымскотатарской идентичности: общественный деятель Аблялимова на форуме Via Carpatia
Эксклюзив

Принципы тождественности и отличий украинцев и крымских татар в советской системе, переосмысление крымскотатарской идентичности: общественный деятель Аблялимова на форуме Via Carpatia

14 октября, 2023 суббота
17:53
Культура

Эльмира Аблялимова, общественный деятель, культуролог, экс генеральный директор Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника, рассказала о принципах тождественности и отличиях украинцев и крымских татар в советской системе

Об этом она сказала во время трансляции панели "На перекрестке. Доля традиции в глобализированном мире" форума Via Carpatia в эфире Еспресо.

"Вы знаете, в начале этого года я была со своей коллегой на одной из конференций в Вене и наша панель была посвящена Крыму, а конференция сама была посвящена войне в Украине. Профессор, доктор Венского университета Томас Немен сказал мне такую фразу, которую я запомнила. Он сказал, что Крым в контексте крымскотатарской истории культуры вообще отсутствует в европейском академическом пространстве", - рассказала госпожа Аблялимова.

Читайте также: "Украинская культура должна быть впереди политики и экономики": общественный деятель Аблялимова на форуме Via Carpatia

Аблялимова отметила, что считает, что это путь к деоккупации Крыма – изучение, переосмысление истории Крыма через контекст крымскотатарской идентичности.

"В нашем сознании, в политическом, культурном, историческом измерениях очень много разных стереотипных представлений, связанных с Крымом, с крымскими татарами, потому что Россия работала очень активно. Она разными путями, разными инструментами работала и в отношении украинцев, используя принцип тождества: "Мы один народ, у нас одинаковый язык, одинаковая культура, только вы немного другие, вас надо бы убрать, чтобы стали такими, как мы", - отметила она.

Читайте также: Каждый украинец должен осознавать, что должен сделать все для скорейшей победы: народный артист Украины Держипильский на форуме Via Carpatia

Также общественный деятель обратила внимание на то, что в отношении крымских татар был несколько иной принцип - "принцип непохожести".

"То есть они иные, они мусульмане, они тюрки, то есть они враги. Но и в тех и других активных действиях в отношении наших народов цель одна - полная ассимиляция, удаление того, что мы называем нашей этнической принадлежностью и сделать советского человека без этнического происхождения .Но мне кажется, что это именно то, что нас уберегло, - это внутренняя идентичность", - подчеркнула Аблялимова.

  • 14-15 октября в Ивано-Франковске проходит Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире". Программа форума
Общество
Украина
Россия
Крым
Война с Россией
Читайте также:
13 октября, 2023 пятница
За наведение российских ракет заработала 150 тыс. грн и пожизненный срок: в Украине вынесли приговор агентству ФСБ
Авдіївка
13 октября, 2023 пятница
"Ситуация вокруг Авдеевки близка к критической": майор МВД Морозов рассказал о новой тактике врага
Карта бойових дій Авдіївка_1310
13 октября, 2023 пятница
Военный эксперт Мусиенко объяснил, почему враг активно штурмует Авдеевку
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.61
    Продажа 40.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
14 октября
18:39
На ТОТ Запорожской области россияне начали раздавать повестки учителям, - Нацсопротивление
18:28
Достигнуты договоренности о том, чтобы разрешить американцам покинуть Газу, - СМИ
18:10
Обновлено
Лувр
Лувр и Версаль закрываются из-за опасения нападений исламистов
17:55
Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024
17:54
Саудовская Аравия откладывает планы по нормализации отношений с Израилем и вступает в контакт с Ираном, - Reuters
17:54
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
Украина – Северная Македония 2:0: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
17:51
Обновлено
Посол в Израиле не подтвердил наличия украинцев среди заложников ХАМАСа
17:40
Звезда фильмов о Бэтмене 90-летний Майкл Кейн сказал, что наконец-то "вышел на пенсию"
17:38
Эксклюзив
"Украинская культура должна быть впереди политики и экономики": общественный деятель Аблялимова на форуме Via Carpatia
17:24
Эксклюзив
Каждый украинец должен понимать, что должен сделать все для скорейшей победы: народный артист Украины Держипильский на форуме Via Carpatia
17:16
Инфографика
Курс валют на 14 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
16:36
На 81-м году жизни скончалась американская поэтесса и лауреат Нобелевской премии Луиза Глик
16:25
самолет
Латвия ограничила полеты на границе с Беларусью
16:12
Мужчины в Украине получают зарплату на 18,6% больше, чем женщины
16:06
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья
16:03
Эксклюзив
Фестиваль Via Carpatia призван объединить украинцев, – и.о. министра культуры и информационной политики Карандеев
16:02
Обзор
Украина - Северная Македония, пенсия Ломаченко и футбольные зашквары: обзор главных спортивных новостей за неделю
15:58
Израиль Палестина
Вместе с беженцами в Европу могут прибыть террористы ХАМАС, - глава Европейской народной партии Вебер
15:41
РосСМИ распространяют фейк, что в Украине отменяют понятие "инвалид", чтобы привлечь как можно больше людей на фронт
15:35
В Варшаве неизвестный угрожал подорвать себя на памятнике жертвам Смоленской трагедии 2010 года
15:23
Эксклюзив
сектор Газа
Эксперт-международник назвал причины, почему Египет не предоставил коридор для выхода гражданского населения из Газы
15:20
"Погода на нашей стороне": мэр Харькова объяснил, когда включат отопление
14:59
Риск потерять свои корабли, вероятно, заставит Россию не блокировать украинский экспорт Черным морем, - британская разведка
14:56
Стремятся выйти на реку Оскол и окружить Купянск: оккупанты пошли в наступление на село Макеевка
14:43
еВосстановление: в Минцифре рассказали, сколько средств получили украинцы на ремонт поврежденного жилья
14:42
В порты Одессы следует караван из трех судов
14:14
Эксклюзив
Путин либо добивается Мировой войны, либо его ждет судьба Милошевича, – Бессмертный
14:13
Палестинский "Исламский джихад" получил более $93 млн через криптобиржу с офисом в Москве, - Wall Street Journal
13:47
Эксклюзив
Украина за шиворот втягивала США и Запад обратно в мировую политику, в роль лидера свободного мира, - Пионтковский
13:38
Россияне планируют до конца года выйти на админграницы Донецкой области, - глава Авдеевской ГВА
13:37
Палестина
В ООН палестинцы назвали наступление израильтян "преступлением против человечества", а Иордания осудила призыв к эвакуации из сектора Газа
13:13
За последние три месяца Россия уничтожила 300 тысяч тонн украинского зерна
13:00
Интервью
Позывной "Донбасс": Быть снайпером на войне - охотиться на врага, убивать на расстоянии до 2 км
12:56
Президент Армении официально утвердил ратификацию Римского устава
12:51
В турецкой гостинице нашли мертвым российского дипломата Кобринца, - СМИ
12:50
ЦАХАЛ ликвидировали командира ХАМАСа, руководившего нападением на пограничные общины Израиля
12:38
С начала полномасштабного вторжения Украина получила около $33 млрд от стран G7
12:18
Россияне вывели в Черное море на боевое дежурство 7 кораблей, среди них есть ракетоноситель
12:08
Эксклюзив
"Здесь однозначно есть прямые связи": израильский дипломат Мильман о причастности Кремля к атаке ХАМАС на Израиль
11:55
В Украине обесточены 483 населенных пункта, из них 4 – из-за непогоды: ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 октября
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV