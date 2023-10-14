Принципы тождественности и отличий украинцев и крымских татар в советской системе, переосмысление крымскотатарской идентичности: общественный деятель Аблялимова на форуме Via Carpatia

Об этом она сказала во время трансляции панели "На перекрестке. Доля традиции в глобализированном мире" форума Via Carpatia в эфире Еспресо.

"Вы знаете, в начале этого года я была со своей коллегой на одной из конференций в Вене и наша панель была посвящена Крыму, а конференция сама была посвящена войне в Украине. Профессор, доктор Венского университета Томас Немен сказал мне такую фразу, которую я запомнила. Он сказал, что Крым в контексте крымскотатарской истории культуры вообще отсутствует в европейском академическом пространстве", - рассказала госпожа Аблялимова.

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Аблялимова отметила, что считает, что это путь к деоккупации Крыма – изучение, переосмысление истории Крыма через контекст крымскотатарской идентичности.

"В нашем сознании, в политическом, культурном, историческом измерениях очень много разных стереотипных представлений, связанных с Крымом, с крымскими татарами, потому что Россия работала очень активно. Она разными путями, разными инструментами работала и в отношении украинцев, используя принцип тождества: "Мы один народ, у нас одинаковый язык, одинаковая культура, только вы немного другие, вас надо бы убрать, чтобы стали такими, как мы", - отметила она.

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Также общественный деятель обратила внимание на то, что в отношении крымских татар был несколько иной принцип - "принцип непохожести".

"То есть они иные, они мусульмане, они тюрки, то есть они враги. Но и в тех и других активных действиях в отношении наших народов цель одна - полная ассимиляция, удаление того, что мы называем нашей этнической принадлежностью и сделать советского человека без этнического происхождения .Но мне кажется, что это именно то, что нас уберегло, - это внутренняя идентичность", - подчеркнула Аблялимова.