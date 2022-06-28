Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.

По его словам, нормы Конституции позволяют расшифровать генетический код нашей нации. Найти ответ на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы.

"Это наш детальный портрет. И особенно сейчас, во времена полномасштабной войны, ярко проявляются его главные черты. Мы приняли Основной Закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас – основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции . Основы ее принятия 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас", - сказал президент в видеообращении.

Он подчеркнул, что Украина в войне с Россией борется за право украинского народа на самоопределение, всенародно одобренную независимость, необратимость пути в Европу.

"Не мы начали войну, не мы первыми стреляли и не мы первыми напали. Мы защищаем Украину, которая является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством", - отметил Зеленский.

Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, сказал он.

"Мы – унитарное государство. Наша территория в пределах существующих границ целостна и неприкосновенна. А потому на востоке и западе, на юге, севере и в центре наш народ героически сражается за эти принципы и вторую статью нашей Конституции. Сдерживает вторую армию мира". Который безразличен ко всем угрозам и рискам Третьей мировой войны, но нам не безразлично к нормам третьей статьи Конституции: Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – это самая высокая социальная ценность. И наши люди ценой жизни, здоровья и безопасности отстаивают этот принцип", - указал глава государства.

Зеленский отметил, что земля – это основное национальное богатство. Ее недра, воздух, водные и другие природные ресурсы территории, континентального шельфа и морской зоны – это собственность украинского народа. Поэтому мы будем биться за каждый метр нашей земли до последнего глотка воздуха. Потому что изменять конституционный порядок в Украине может только народ.

"Никто не может узурпировать государственную власть. Нам хорошо известен термин "демократия", поэтому мы не знаем, что такое пятый срок. У нас право на протест, собрания и демонстрации – это конституционная статья, а у кого-то – уголовная", - заметил президент.

Государственные символы носят для украинцев совсем не символический и не формальный характер.

"Наш Государственный флаг - флаг из полос синего и желтого цветов. Два священных цвета. Третьего не дано. Как не дано чужому триколору взвыть на нашей земле, в нашем небе как-то иначе, чем с приставкой "временно". Наш герб - знак Княжеского Государства Владимира Великого "Это трезубец. Не двуглавые птички. Потому что здесь такое не взлетает. Наш Государственный гимн "Ще не вмерла України і слава, і воля…".. Они живут и будут жить", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что наш государственный язык – украинский. И мы уважаем все остальные языки. Никакого не притесняем. Поэтому за Украину сегодня воюют и на украинском, и на крымскотатарском, и на польском, и на русском, и белорусском, и молдавском, и венгерском, и румынском, грузинском и многих других языках.

"Оккупант ждал гостеприимный прием, а получил яростное сопротивление. Встреча не хлебом-солью, а "стугой" и "джавелинами", "байрактаром" и "нептуном", "ольхой" и "хаймарсами". Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира – это восьмое чудо, для врага – девятый вал, а для нас – 17-я статья Конституции Украины. Защита Украины – это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа.У нас нет другого выбора, чем защищать свой выбор. Наша обязанность – защищать наши права. Права, гарантированные Конституцией", - говорится в видеообращении.

Россия нарушила десятки тысяч раз неотъемлемое право на жизнь украинцев. А также неприкосновенность жилья, которую каждый день и каждую ночь нарушают ее ракеты, бомбы и пули, отметил президент.

"За все это мы воюем сегодня. Чтобы отстоять, освободить и восстановить. Чтобы наши будущие поколения имели права, наше поколение не имеет права сдаться. Не имеем мы и такого желания. Враг не сможет осознать силу, с которой мы готовы сражаться за свою волю , за свои права и свободы. Тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание. И оно наступит. Наступит и мир", - говорит Зеленский.

В своем обращении президент также упомянул о Конституции Филиппа Орлика, которой более 300 лет и которую называют первой письменной Конституцией Европы.

"И в прошлом году она впервые побывала дома, в Украине. Была выставлена в Киеве, но справедливо, чтобы ее читали в каждом уголке Украины. Для этого она будет переведена с латыни на украинский язык, и десятки тысяч экземпляров отправятся в украинские школы!" – сказал Зеленский.

"Мы уверены, что рано или поздно и Конституцию Филиппа Орлика, и Конституцию независимой Украины, и остальные предметы украинской школы будут точно изучать счастливые и улыбающиеся наши дети – в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, в Крыму!" - подчеркнул глава государства.

28 июня Украина отмечает государственный праздник – День Конституции.

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