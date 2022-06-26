Принципиальность, которую демонстрирует Литва, является примером для других стран, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что запрет Литвы намертво блокирует транзит России и именно такой принципиальной позиции не хватает многим странам
Об этом он написал в Twitter.
"Острый дефицит лидерства - вот что реально мешает наказать Россию. Именно такой принципиальности, которую демонстрирует Гитанас Науседа, намертво блокируя смертоносный транзит России в Калининград. Хороший пример для других лидеров: жесткие решения быстро упражняют мозг российским варварам", - написал он.
- 17 июня в "Литовской железной дороге" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами.
- 20 июня в госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите". Россия сразу же инициировала военный сбор в Калининградской области ракетных и артиллерийских подразделений.
- 26 июня сообщалось, что Еврокомиссия хочет разрешить транзит российских товаров в Калининград. Литва намерена наложить вето.
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