Существует упражнение, которое называется "Экстремальный чемодан". Методика выполнения этого упражнения достаточно проста: человек должен подумать и написать три вещи, которые ему помогают или помогали справиться со стрессом. Об этом рассказала Оксана Наконечная в интервью Еспресо.

"Мы просим подумать и написать три вещи, которые вам помогают или помогали справиться со стрессом. Что угодно. Это не обязательно то, что сейчас делаете. Это могло быть когда-то. Например 5 лет назад. И проранжировать. На первом месте поставить то, что лучше помогает. На втором – немного меньше. На третьем – еще меньше. И мы даем список",- прокомментировала Оксана Наконечная.

Сообщается, что в этом списке, в роли вещей, успокаивающих человека, может выступать что угодно. Дело в том, что в стрессе люди склонны забывать о том, что им помогает.

"Это могут быть отношения с кем-то, разговоры, путешествия, природа, рисование, определенные занятия, хобби, животные, собачки, котики, рыбалка, посадка огорода, музыка, занятия спортом. Очень интересно слушать эти ответы людей. Они вспоминают. Потому что в стрессе мы будто забываем о том, что нам помогало. Мы стараемся людям об этом напомнить", - отмечает травматерапевт.

Также существует принцип кислородной маски, сообщает Оксана Наконечная. Суть ее заключается в том, что в случае катастрофы человек должен надеть маску сначала на себя, чтобы иметь возможность помогать другим. Поэтому, когда мы задаем себе вопрос "кто первый человек, которому я должен помочь?", ответ должен быть - я сам. Трижды нужно убедиться, что ты лично в порядке, а после этого уже помогать другим.

"Принцип кислородной маски. Когда вы в ресурсе, когда вы окей, когда вы стабильны, только тогда вы поможете другим. Не иначе. Это касается и волонтерки так же. Важно отдыхать. Компенсировать стресс. Отдохнул, набрался ресурса, поехали дальше", - комментирует она.

Наша психика такая же, как и наше тело, нуждается в помощи и лечении. Оксана Наконечная призывает всех наблюдать за своим состоянием и в случае чего обращаться к специалисту.

"Стресс нужно компенсировать. Нагрузку менять с расслаблением, отдыхом. Мы должны подпитывать свою энергию. Надо наблюдать за собой. И если вы видите, что не справляетесь - надо обращаться к специалисту. Психика такая же как и тело. И сломаная нога сама по себе не заживет. Надо лечить. Так же и психика. Есть царапины, которые сами затянутся. Есть травмы, которые требуют определенного времени лечения. А есть и такие, с которыми нужно обращаться к специалисту", - комментирует травматерапевт.

По состоянию на 8 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко во время совещания по вопросам здравоохранения психического здоровья заявил, что около 15 млн украинцев будут нуждаться в психологической поддержке из-за полномасштабной войны, а 3-4 млн будут нуждаться в медикаментозном лечении из-за психических расстройств.

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