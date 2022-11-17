Принцесса Уэльская встретилась с украинцами в Британии

Об этом сообщает BBC.

В четверг, 17 ноября, принцесса Уэльская приехала в украинский общественный центр в Рединге. Там она встретилась с семьями, вынужденными покинуть Украину из-за полномасштабного вторжения.

BBC сообщает, что центр проводит образовательные занятия для детей и поддерживает их родителей в поиске и обустройстве жилья. Также участвовал в доставке медицинской и гуманитарной помощи на передовую Украины.

Принцесса пообщалась с волонтерами, проводящими еженедельные "кофейные утренники", чтобы поддержать семейную атмосферу в центре. Также Кэтрин приняла участие в художественном мастерклассе для детей.

Напомним, что принцесса Уэльская и Елена Зеленская встречались накануне похорон королевы Елизаветы II в сентябре этого года. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.

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