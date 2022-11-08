Принцесса Норвегии отказалась от своих обязанностей из-за жениха-шамана

Об этом сообщило издание AP .

Сообщается, что 50-летняя принцесса, четвертая в очереди на норвежский престол, обручилась в июне с Дуреком Верретом, американцем, который на своем вебсайте описывает себя как шамана и целителя.

Издание отмечает, что один фонд, для которого Марта Луиза была покровителем, уже прекратил свою связь с принцессой.

"Я решила, что больше не буду выполнять официальные обязанности для королевского дома", - сказала она в заявлении, опубликованном дворцом, добавив, что решение было принято по согласованию с родителями "для создания мира вокруг королевского дома".

Известно, что принцесса сохранит свой титул, но дворец заявил, что она проинформировала организации, где она все еще являлась покровителем, что она отказывается от этой роли, которая обеспечивала рамки для ее официальных обязанностей.

Гледич, генеральный секретарь Норвежской ассоциации ревматизма, сказал, что это было "упорядоченное и мудрое решение нашего патрона". Ассоциация рассматривала возможность прекращения сотрудничества с Мартой Луизой из-за ее помолвки.

"Она решила этот вопрос по собственной инициативе, и это хорошо", – сказал Гледич.

Также известно, что норвежские СМИ обвинили Марту Луизу и Веррета в том, что они используют свой королевский титул в коммерческих целях, а также продвигают альтернативные методы здравоохранения.

В заявлении дворца говорится, что пара "разъяснит разницу между собственной деятельностью и королевским домом" и не будет использовать титул принцессы или ссылаться на королевских лиц в социальных сетях или коммерческой деятельности.

Согласно заявлению, Веррет не будет иметь титула и не будет представлять королевский дом Норвегии, когда он и Марта Луиза поженятся. Пара, которая вместе с мая 2019 года, по сообщениям норвежских СМИ, будет посещать семейные праздники и мероприятия, в которых традиционно участвуют члены королевской семьи.

8 ноября стало известно, что в Норвегии готовятся приютить дрессированного кита предположительно из РФ, которого СМИ подозревали в шпионаже.

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