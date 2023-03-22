Об этом сам принц сообщил в твиттере. Также о встрече с военными сообщили в министерстве обороны Польши, глава которого Мариуш Блащак также присутствовал на встрече в Ряшеве.

Принц Уильям и Мариуш Блащак посетили 3-ю Подкарпатскую бригаду территориальной обороны. Они поблагодарили польских и британских солдат за их службу и укрепление безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса. Учитывая необходимость укрепления восточного фланга НАТО в условиях войны РФ в Украине, сейчас в Польше находятся около 400 британских солдат, большинство из них дислоцируются в юго-восточной Польше (Ряшев, Замостье, Люблин).

"Горжусь тем, что в присутствии принца Уэльского могу поблагодарить британских и польских солдат за их общую службу на польской земле. Особенно благодарен за присутствие британских солдат именно здесь, в Подкарпатском и Люблинском воеводствах, непосредственно граничащих с Украиной", - отметил Блащак.

"Сегодня я поехал в Польшу, чтобы встретиться с британскими и польскими войсками, где я услышал об их чрезвычайной работе в поддержку Украины. Мое обращение к ним от имени всех нас: спасибо!" – написал принц Уильям в твиттере.

С декабря 2021 года по август 2022 года в Польше находилось подразделение инженерных войск Великобритании, которое сотрудничало с польской армией в укреплении границы с Беларусью. С июня 2022 г. в Польше дислоцируется британская система ПВО Sky Sabre.

Вечером принц Уильям поехал в пункт размещения беженцев в Варшаве, чтобы собственными глазами увидеть, как происходит гуманитарная деятельность и какова поддержка поляков украинцам, которые бегут от войны.

Он отметил в твиттере, что благодаря щедрости поляков людям, бежавшим от войны в Украине, удалось найти убежище в Польше.

"К сожалению, гуманитарный кризис продолжается и сегодня, и многие беженцы ищут убежища в таких заведениях размещения, как то, которое мы сегодня посещаем. В этом пункте проживания есть бесплатное двухразовое питание, уроки польского языка, психологическая и профессиональная поддержка и даже "бесплатный магазин" ", где каждый имеет доступ к одежде и средствам личной гигиены. Это настоящее убежище на передовом гуманитарном кризисе", – добавил принц Уильям.