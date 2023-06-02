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Принц Гарри станет первым за 130 лет королевским представителем, свидетельствующим в суде

2 июня, 2023 пятница
14:13
Мир

Герцог Сассекский Гарри на следующей неделе станет первым за последние 130 лет высокопоставленным британским королевским представителем, который будет свидетельствовать в суде

Об этом информирует Reuters .

Младший сын короля Чарльза Гарри на следующей неделе появится в свидетельской ложе в Высоком суде Лондона. Принц будет свидетельствовать в своем иске против Mirror Group Newspapers (MGN), издателя Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People, обвиняемых в незаконном поведении.

Это будет первый случай, когда королевское лицо высокого ранга будет свидетельствовать, после Эдуарда VII в 1870 и 1890 годах. Его появление в суде привлечет внимание всего мира.

Гарри, пятый в очереди на престол, был в центре внимания за последние шесть месяцев из-за его судебных споров с британской прессой и выпуска его мемуаров и серии документальных фильмов Netflix.

Старший советник по коммуникациям и бывший редактор Sun Дэвид Елланд сказал, что королевская семья долго пыталась избежать судебных дел: "Эти случаи часто являются случаями взаимного гарантированного уничтожения. Я не думаю, что кто-нибудь выйдет из этого чистым".

Более 100 человек подают в суд на MGN. На судебном разбирательстве, которое началось в прошлом месяце, было заявлено, что журналисты или частные детективы сломали телефоны и совершили другие противоправные действия для получения информации о принце и других истцах.

Адвокат истцов заявил, что это было сделано с ведома и одобрения старших редакторов и руководителей. MGN опровергает обвинение.

  • 8 сентября на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. По продолжительности пребывания на троне действующая представительница британской монархии превзошла всех своих предшественников.
  • 28 марта король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ.
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