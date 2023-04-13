Принц Гарри посетит коронацию Чарльза III без супруги Меган Маркл
Букингемский дворец сообщил, что герцог Сассекский Гарри будет присутствовать на коронации короля Соединенного Королевства Чарльза III без своей супруги Меган Маркл
Об этом пишет BBC.
Супруги опубликовали заявление в том же духе, что и дворец: "Герцог Сассекский будет присутствовать на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет".
Объявление означает, что принц Гарри примет участие в исторической церемонии вместе с другими членами королевской семьи, общественными деятелями, мировыми лидерами и 450 представителями благотворительных организаций и общественных групп.
Журналисты утверждали, что ни пресс-секретарь пары, ни Букингемский дворец не прокомментировали это решение, но в социальных сетях мнения сильно разделились: "поклонники хвалили Меган за то, что она постояла за себя, в то время как оппоненты критиковали ее за "пренебрежение" к своим королевским родственникам".
- 28 марта король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ.
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