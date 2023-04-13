Принц Гарри посетит коронацию Чарльза III без супруги Меган Маркл

Об этом пишет BBC.

Супруги опубликовали заявление в том же духе, что и дворец: "Герцог Сассекский будет присутствовать на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет".

Объявление означает, что принц Гарри примет участие в исторической церемонии вместе с другими членами королевской семьи, общественными деятелями, мировыми лидерами и 450 представителями благотворительных организаций и общественных групп.

Журналисты утверждали, что ни пресс-секретарь пары, ни Букингемский дворец не прокомментировали это решение, но в социальных сетях мнения сильно разделились: "поклонники хвалили Меган за то, что она постояла за себя, в то время как оппоненты критиковали ее за "пренебрежение" к своим королевским родственникам".