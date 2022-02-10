Принц Чарльз вторично заболел COVID-19

Об этом сообщает его пресс-служба в Twitter.



В сообщении не уточняется состояние Чарльза, лишь указывается, что принц пошел на самоизоляцию положительного теста на коронавирус и "глубоко сожалеет", что не сможет принять участие в запланированных мероприятиях.

Напомним, впервые принц Чарльз заразился коронавирусом 25 марта 2020 года.