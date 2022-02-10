Принц Чарльз вторично заболел COVID-19
73-летний наследник британского престола принц Чарльз вторично заболел COVID-19
Об этом сообщает его пресс-служба в Twitter.
В сообщении не уточняется состояние Чарльза, лишь указывается, что принц пошел на самоизоляцию положительного теста на коронавирус и "глубоко сожалеет", что не сможет принять участие в запланированных мероприятиях.
- Напомним, впервые принц Чарльз заразился коронавирусом 25 марта 2020 года.
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