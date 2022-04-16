Принц Чарльз вспомнил о беженцах из Украины во время Пасхальной речи
В королевском пасхальном послании Чарльз, принц Уэльский, вспомнил о вынужденно переселенных людях из Украины
Об этом сообщает издание The West.
Чарльз сказал в своем послании: "Сегодня миллионы людей оказываются перемещенными, уставшими по дороге из беспокойных мест, раненые прошлым, боятся будущего и нуждаются в приеме, отдыхе и доброте".
"В последние годы у меня было разбито сердце от страданий невинных жертв конфликта, с некоторыми я встречался и они рассказывали мне истории невыразимой трагедии, когда они были вынуждены покинуть свою страну и искать убежище вдали от дома. Но среди всей этой печали и бесчеловечности было глубоко трогательно увидеть, как многие люди готовы открыть свои дома для нуждающихся, и как они предложили свое время и свои ресурсы, чтобы помочь тем, кто сталкивается с такими трудностями и трудностями".
По данным издания, более 200 тысяч человек изъявили желание открыть свои дома для украинских беженцев в рамках программы правительства Великобритании "Дом для Украины".
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