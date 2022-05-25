Принц Чарльз приехал к украинским беженцам в центре помощи близ Бухареста
В Румынию Принц Уэльский прибыл, чтобы выразить поддержку украинским беженцам
Об этом сообщает BBC.
Принц Чарльз посетил центр близ Бухареста, который поддерживает растущее количество украинских беженцев.
Также известно, что старший сын королевы Великобритании Елизаветы II решительно высказывался по поводу жестокой агрессии, причиненной Россией Украине.
Известно, что у Принца также давние связи с Румынией, здесь у него благотворительный фонд.
- Напомним, вынужденно перемещенные люди из Украины помогают другим беженцам на вокзале в Бухаресте. В настоящее время правительство страны раздает бесплатные билеты на поезд украинским беженцам, прибывающим в Румынию. Они могут переехать в Венгрию, Австрию, Германию, Швейцарию, Словакию и Болгарию.
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