Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Что такое Беларусь с ее мизерным, с точки зрения китайских оценок, рынком? То есть экономической подоплеки нет никакой. Беларусского рынка для Китая нет. Там речь не идет о практической и экономической почве, там речь идет исключительно о пропагандистских эффектах", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину.

"Китай говорит: я принимаю твоего вассала, он такой же дикарь, как и ты. Будем притворяться, что мы едины идеологически. И за этим ничего не стоит. Это пропаганда, идеология, картинка. Это нужно подавать так, что сплачиваются силы, которые против Западного мира, против американского империализма", - добавил Огрызко.