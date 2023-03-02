Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
Дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко считает, что искать глубокую причину визита Лукашенко в Китай в экономической плоскости не приходится
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Что такое Беларусь с ее мизерным, с точки зрения китайских оценок, рынком? То есть экономической подоплеки нет никакой. Беларусского рынка для Китая нет. Там речь не идет о практической и экономической почве, там речь идет исключительно о пропагандистских эффектах", - подчеркнул Огрызко.
По словам дипломата, принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину.
"Китай говорит: я принимаю твоего вассала, он такой же дикарь, как и ты. Будем притворяться, что мы едины идеологически. И за этим ничего не стоит. Это пропаганда, идеология, картинка. Это нужно подавать так, что сплачиваются силы, которые против Западного мира, против американского империализма", - добавил Огрызко.
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