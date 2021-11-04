"Принимали" решение от имени судьи: в Луганской области на махинациях разоблачили злоумышленников

Об этом сообщают в ДБР .



Сотрудники ДБР Краматорска разоблачили судью и работников Лисичанского городского суда на махинациях с судебными решениями.



"По предварительной информации, в отсутствие на рабочем месте одной судьи от ее имени принимали судебные решения. Эти "определения" затем официально вносили в автоматизированную систему документооборота", - отмечают в ДБР.



Кроме того, судья, отсутствовавшая на рабочем месте, получила заработную плату.



Сотрудники ДБР провели обыски в Лисичанском городском суде и изъяли табель учета рабочего времени, судебные дела, мобильные телефоны, компьютеры, которые отправят на экспертизу.



Возбуждено уголовное производство по статьям ч. 2 ст. 376-1 УК Украины (незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия, совершенные по предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).



Виновным грозит лишение свободы на восемь лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



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