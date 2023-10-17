Принес присягу на верность конституции РФ: главарю "ЛНР" Пасечнику объявили новое подозрение

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Отмечается, что Пасечник создавал условия для аннексии Луганщины путем проведения фейкового референдума и подписания так называемого договора о "присоединении" временно оккупированной территории региона к России. В начале сентября текущего года на ВОТ Луганщины провели так называемые выборы "депутатов народного совета и депутатов представительных органов муниципальных образований "ЛНР" первого созыва".

"23 сентября текущего года по представлению президента РФ подозреваемый был повторно избран "председателем ЛНР". Он принял присягу на верность конституции РФ и народу псевдореспублики и вступил на руководящую должность", - сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что Пасечник также активно проводит антиукраинскую деятельность и принимает участие в пропагандистских мероприятиях Кремля.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.