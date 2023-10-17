Принес присягу на верность конституции РФ: главарю "ЛНР" Пасечнику объявили новое подозрение
Главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику сообщили подозрение в участии в организации и проведении псевдовыборов на ВОТ и повторном избрании в незаконный орган власти
Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
Отмечается, что Пасечник создавал условия для аннексии Луганщины путем проведения фейкового референдума и подписания так называемого договора о "присоединении" временно оккупированной территории региона к России. В начале сентября текущего года на ВОТ Луганщины провели так называемые выборы "депутатов народного совета и депутатов представительных органов муниципальных образований "ЛНР" первого созыва".
"23 сентября текущего года по представлению президента РФ подозреваемый был повторно избран "председателем ЛНР". Он принял присягу на верность конституции РФ и народу псевдореспублики и вступил на руководящую должность", - сообщили в прокуратуре.
Там отметили, что Пасечник также активно проводит антиукраинскую деятельность и принимает участие в пропагандистских мероприятиях Кремля.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В октябре прошлого года Пасечнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Сейчас дело направили в суд .
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