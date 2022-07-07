Принес больше, чем транзит российского газа в лучшие периоды за год: IТ-сектор за 5 месяцев показал рост на 27%
ІТ-сектор стал единственным сектором, который вопреки войне показал рост
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграммах.
"В январе-мае IT-сектор стал единственной сферой, которая продемонстрировала рост объемов производства – на 27% (по данным платформы Опендатабот). За первые пять месяцев поставлено на экспорт IT-продуктов и услуг на $3,18 млрд", – написал гетманцев.
Он подчеркнул, что менее чем через полгода IT-экспорт получил больше, чем Украина зарабатывала в лучшие периоды за год на транзите российского газа.
"И потенциал для дальнейшего развития – практически неисчерпаем", – добавил нардеп.
Так, в 2021 году в отрасль пришли более 44 тысяч новых ФЛП-программистов – это рекорд среди всех сфер деятельности, отметил Гентманцев.
- Напомним, в правительстве считают, что украинская экономика отходит от шоковой запятой, но падение ВВП в 2022 году ожидается по меньшей мере на 35%.
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