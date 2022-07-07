Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграммах.

"В январе-мае IT-сектор стал единственной сферой, которая продемонстрировала рост объемов производства – на 27% (по данным платформы Опендатабот). За первые пять месяцев поставлено на экспорт IT-продуктов и услуг на $3,18 млрд", – написал гетманцев.

Он подчеркнул, что менее чем через полгода IT-экспорт получил больше, чем Украина зарабатывала в лучшие периоды за год на транзите российского газа.

"И потенциал для дальнейшего развития – практически неисчерпаем", – добавил нардеп.

Так, в 2021 году в отрасль пришли более 44 тысяч новых ФЛП-программистов – это рекорд среди всех сфер деятельности, отметил Гентманцев.

Напомним, в правительстве считают, что украинская экономика отходит от шоковой запятой, но падение ВВП в 2022 году ожидается по меньшей мере на 35%.