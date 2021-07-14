"Принадлежность к олигархам должен определять не СНБО, а комиссия НАПК": Разумков подал поправки к законопроекту Зеленского

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.



Разумков предлагает передать право включения людей в реестр олигархов от СНБО специально созданной комиссии при Национальном агентстве по предупреждению коррупции

Он заявил, что СНБО является координационным органом и не имеет полномочий определять, является ли лицо олигархом.

"Это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты", - рассказал Разумков.

Спикер предлагает, чтобы комиссия избиралась на весь срок действия закона (10 лет), но с возможностью смены главы каждые два года. Комиссия получает материалы и доказательства и должна иметь доступ к государственным реестрам.

"Что касается отчетности о встрече (с олигархами или их представителями), я абсолютно согласен, но в своих поправках буду предлагать расширить перечень лиц, которые должны декларировать такие встречи", - добавил спикер.

В комиссию не могут входить чиновники из-за конфликта интересов.

"Например, есть какой-то глава Верховной Рады, который находится в коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса. Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Это конфликт интересов", - пояснил он.

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".