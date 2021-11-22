"Принадлежит Украине, контролируется Россией": в Болгарии объяснили заявление президента относительно "российского" Крыма
Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева объяснила его заявление по поводу оккупированного Россией украинского полуострова Крым, который Радев назвал "российским"
Об этом сообщает РБК-Украина .
"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул во время предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - заявили в пресс-службе президента Болгарии.
Радев ранее называл аннексию Крыма нарушением международного права. Кроме того, это официальная позиция болгарских властей в международных организациях.
Представители Радева подчеркнули, что, выражая свою позицию, президент "беспокоился за безопасность Болгарии и союзников", поскольку ситуация с оккупацией полуострова ведет к напряженности в Черноморском регионе.
- Напомним, 19 ноября Румен Радев во время предвыборных дебатов назвал Крым "российским", а санкции против России - "неэффективными".
- 20 ноября Румен Радев назвал аннексию Крыма нарушением международного права, но заявил, что сейчас полуостров "принадлежит России".
- По данным экзитполов, действующий президент Болгарии Румен Радев победил во втором туре выборов главы государства.
- Посольство США в Софии выразило обеспокоенность словами президента Болгарии Румена Радева о "российском" Крыме.
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