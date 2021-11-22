"Принадлежит Украине, контролируется Россией": в Болгарии объяснили заявление президента относительно "российского" Крыма

Об этом сообщает РБК-Украина .



"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул во время предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - заявили в пресс-службе президента Болгарии.



Радев ранее называл аннексию Крыма нарушением международного права. Кроме того, это официальная позиция болгарских властей в международных организациях.



Представители Радева подчеркнули, что, выражая свою позицию, президент "беспокоился за безопасность Болгарии и союзников", поскольку ситуация с оккупацией полуострова ведет к напряженности в Черноморском регионе.

Напомним, 19 ноября Румен Радев во время предвыборных дебатов назвал Крым "российским", а санкции против России - "неэффективными".

20 ноября Румен Радев назвал аннексию Крыма нарушением международного права, но заявил, что сейчас полуостров "принадлежит России".

По данным экзитполов, действующий президент Болгарии Румен Радев победил во втором туре выборов главы государства.

Посольство США в Софии выразило обеспокоенность словами президента Болгарии Румена Радева о "российском" Крыме.