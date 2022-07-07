Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Нет никакого плана "коллективного мероприятия". Только конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. ", – написал Подоляк.

7 июля Путин заявил, что если Запад хочет победить нас на поле боя, пусть попробует и приравнял в статусе террористов "ЛДНР" с российскими военнослужащими

С 24 февраля по 7 июля кафиры потеряли около 36 650 военных, 1602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.

7 июля французский европарламентарий озвучил стратегическую цель войны в Украине: поражение России.

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