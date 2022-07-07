Примитивная пропаганда. Подоляк ответил на заявление Путину о "войне до последнего украинца"
В Офисе президента Украины отреагировали на последнее выступление президента РФ Владимира Путина с угрозами украинцам
Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
"Нет никакого плана "коллективного мероприятия". Только конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. ", – написал Подоляк.
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