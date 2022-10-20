Примет участие в выборах: Борис Джонсон является фаворитом на должность нового премьера Великобритании

Об этом сообщил политический редактор издания Times Стивен Суинфорд.

"Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, примет участие в соревновании за лидерство консерваторов. Он проводит зондирование, но, как говорится, считает, что это вопрос национальных интересов", – написал Стивен Суинфорд.

Интересно то, что по данным опроса членов Консервативной партии за 17-18 октября, опубликованные на авторитетном сервисе YouGov, лидером избирательной гонки является именно Борис Джонсон.

Большинство членов Консервативной партии хотят, чтобы правительство возглавил Джонсон. Каждый третий консерватор (32%) говорит, что он является подходящим кандидатом. За ним следуют бывший министр финансов Риши Сунак (23%) и действующий министр обороны Бен Уоллес (10%).

В Консервативной партии рассчитывают избрать нового лидера и будущего премьера до конца октября.

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