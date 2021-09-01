Примерно 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана, - Кулеба
Еще около 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Hromadske .
Он отметил, что ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется.
"Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Никто не будет брошен на произвол судьбы", - убеждает министр.
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Он отметил, что в Афганистане остаются люди, для которых выехать - это возможность избежать угрозы жизни и безопасности.
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