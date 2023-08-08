Об этом в эфире Еспресо рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"Не то что Запад не очень хочет поражения России. Скорее есть вопрос, что они считают поражением России, как она должна выглядеть. В начале полномасштабного вторжения среди западных возник определенный консенсус относительно того, что Украина не должна проиграть. В 2014 году он не возник и нужно было доказывать многим политикам, что в Украине происходит вторжение РФ, а не гражданский конфликт", - сказал он.

По мнению Ильенко, именно под стратегию, что Украина не должна проиграть, нам поставляли оружие.

"Мы не можем сказать, что среди западных стран возник консенсус относительно того, в какой форме РФ должна проиграть. Именно поэтому происходят задержки по доставке оружия. Я думаю, что проблема в том, что самые богатые страны Европы после 1945 года получили очень большой отрезок времени комфортной сытой жизни без войн. Они не хотят принимать ту реальность, что эта жизнь закончилась, и то, что сегодняшняя война в Украине имеет больший смысл и последствия, чем просто конфликт Украины и РФ", - считает офицер.

Он подчеркнул, что контекст этой войны глобален, как и существующие вызовы.

"Сейчас начинается совсем другое время и от того, насколько быстро эти страны будут реагировать, настолько они быстро смогут преодолеть эти угрозы и кризисы и начать новый этап хорошей жизни. Они должны понимать, что она закончится, если РФ и дальше будет вести свою агрессивную политику. "Это естественный процесс и это в один момент не происходит. Есть ситуация, когда каждое решение о предоставлении новых видов вооружения сначала проходит очень долгий этап политического созревания. Просто нам, украинцам, это очень неприятно", - добавил Ильенко.

По его мнению, нам очень тяжело принять эту реальность, что сегодня украинцы платят цену собственной кровью, а люди, живущие в мирной жизни, так долго принимают эти решения.

"Думаю, в этом плане и Запад меняется. Я считаю, что Украина своим примером безграничного героизма, веры в добро и в то, что всегда нужно бороться и не повиноваться злу, в определенной степени является фактором определенного морального перерождения самой Европы. Мне бы очень хотелось в это верить. Я считаю, что деструктивных процессов с точки зрения разоружения, внутренней демобилизации и ощущения отсутствия угрозы становится меньше и Европа отрезвеет и это вернет ее к ценностям, которые сделали Европу Европой. Мне кажется, это тоже происходит на наших глазах. Германия, которая всегда была очень близка России, делала стратегические проекты - сегодня отказалась от российского газа, предоставляет Украине танки и готова предоставлять дальнобойные ракеты. Это тектонические сдвиги. Благодаря героизму украинцев и безграничной преступности и тупости москалей - это реальность", - подытожил нацгвардеец .