Применяя авиацию, террористы бьют по гражданским объектам прифронтовых регионов, - Гуменюк
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты на юге активно используют авиацию, чтобы бить управляемыми бомбами и ракетами по гражданским объектам
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Тактика врага состоит в том, что их самолеты не приближаются. Они используют управляемые бомбы, в том числе и ракеты. Но ракет у них меньше и враг не может применять их так активно, как управляемые авиационные бомбы", – пояснила Гуменюк.
По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг", оккупанты стараются бить по гражданским объектам прифронтовых регионов.
"Террористы стараются подавлять прифронтовые регионы, чтобы местное население осознавало, что им было бы лучше с "русским миром". Это убеждение не работает, кроме зарождения стойкого противодействия в душе украинцев. Россияне пытаются использовать защитные радиолокационные средства, чтобы их самолеты оставались невредимыми", – добавила Гуменюк.
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