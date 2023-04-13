Применяя авиацию, террористы бьют по гражданским объектам прифронтовых регионов, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Тактика врага состоит в том, что их самолеты не приближаются. Они используют управляемые бомбы, в том числе и ракеты. Но ракет у них меньше и враг не может применять их так активно, как управляемые авиационные бомбы", – пояснила Гуменюк.

По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг", оккупанты стараются бить по гражданским объектам прифронтовых регионов.

"Террористы стараются подавлять прифронтовые регионы, чтобы местное население осознавало, что им было бы лучше с "русским миром". Это убеждение не работает, кроме зарождения стойкого противодействия в душе украинцев. Россияне пытаются использовать защитные радиолокационные средства, чтобы их самолеты оставались невредимыми", – добавила Гуменюк.

12 апреля российская армия вела огонь по мирным населенным пунктам Запорожской области из авиации, беспилотников, реактивных систем и артиллерии.

В ночь на 12 апреля российская армия била по Очаковской громаде на Николаевщине, повреждены дома, автомобили, сети Интернет, газо- и электроснабжения





























