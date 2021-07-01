Применили запрещенное оружие: за прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС 10 раз нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Возле Золотого-4 оккупанты применяли ручные противотанковые гранатометы.



Вблизи Новоселовки захватчики били со станковых противотанковых гранатометов.



Недалеко от населенного пункта Новгородское россияне дважды обстреляли украинские позиции из вооружения БМП-1, запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе Красногоровки оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.



У населенного пункта Южное враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



На Приазовье у Водяного оккупанты дважды обстреливали украинские позиции по автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Орехово противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



На Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Дрон противника подавили средствами радиолектроннои борьбы.



С начала дня 1 июля станет на 7:00 зафиксировано 2 нарушения захватчиками режима прекращения огня: у населенного пункта Авдеевка российские войска дважды обстреляли украинские позиции из 82-мм минометов и гранатометов различных систем.



Боевых потерь среди военных Объединенных сил не зафиксировано.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.





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