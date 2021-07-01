Применили запрещенное оружие: за прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС 10 раз нарушили режим тишины
В среду, 30 июня, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 10 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Золотого-4 оккупанты применяли ручные противотанковые гранатометы.
Вблизи Новоселовки захватчики били со станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское россияне дважды обстреляли украинские позиции из вооружения БМП-1, запрещенных минского соглашениями 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Красногоровки оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.
У населенного пункта Южное враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Приазовье у Водяного оккупанты дважды обстреливали украинские позиции по автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Орехово противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Дрон противника подавили средствами радиолектроннои борьбы.
С начала дня 1 июля станет на 7:00 зафиксировано 2 нарушения захватчиками режима прекращения огня: у населенного пункта Авдеевка российские войска дважды обстреляли украинские позиции из 82-мм минометов и гранатометов различных систем.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил не зафиксировано.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное