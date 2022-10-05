Применение тактического ядерного оружия посеет панику в российской армии, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что вопрос использования Россией стратегического ядерного оружия преувеличен с точки зрения значения эффективности на поле боя. Российские войска не могут эффективно использовать обычное вооружение. Поэтому, если им сейчас провести испытания тактического ядерного оружия без средств защиты, то это создаст панику скорее в российской армии", - объяснил Згурец.

Аналитик считает, что НАТО и США дали четкий сигнал Кремлю о недопустимости использования ядерного оружия.

"Вместе с тем, есть четкие заявления со стороны НАТО и США о том, что использование Россией тактического ядерного оружия станет концом российских военных мощностей. Поскольку четко было заявлено о том, что будут уничтожены все российские военные цели на территории Украины и в оккупированном Крыму. Я думаю, что этот четкий месседж Путин прекрасно понимает", – добавил он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся у него средства, включая ядерное оружие , чтобы защитить свою территориальную целостность. При этом Путин обвинил Запад в ядерном шантаже и угрозах применить против России ядерное оружие.

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Соединенные Штаты пока не видели шагов России, которые бы сигнализировали, что она применит ядерное оружие в войне против Украины

По информации The Times , президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать готовность применения ядерного оружия с помощью ядерного испытания на границе с Украиной.