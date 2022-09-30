Британская разведка сообщает, что Владимир Путин собирается 30 сентября выступить перед Госдумой и объявить о присоединении оккупированных территорий Украины. Мы знаем, что 27 сентября завершился срок этих псевдореферендумов и, как отчитываются уже коллаборанты и приспешники российского агрессора, этот псевдореферендум якобы состоялся. Кто или что может помешать Путину присоединить эти территории в РФ?

Я, конечно, доверяю британской разведке… Мы слышали разные разведки. Давайте доверять своей аналитике и это, знаете, мы ожидаем такого. Путин давно уже не Штирлиц. Почему говорю "не Штирлиц"? Потому что в 2000 году, перед тем как олигархи поставили его на должность после Ельцина, проводили опрос, кого хотят видеть россияне среди киношных героев своим лидером? Так вот на первом месте был Штирлиц. Путин вроде бы подходил очень хорошо под этот медийно раскрученный персонаж, именно из-за фильма, такой себе хороший фашист. Россияне хорошего фашиста выбирали. А Путин уже не Штирлиц, потому что он фашист, но уже не такой умный. Если бы по уму делал, как он любит, некоторые его заявления были бы непрогнозируемы. Он очень любит, чтобы всех поставить в ситуацию, особенно свое ближайшее окружение, от совершенно неожиданного шага. У него эго зашкаливает и тогда разум отступает, так что много таких решений может быть. Поэтому, я думаю, что в принципе все ожидают такого решения, но могут быть неожиданности. Потому что своя какая-то логика в своей системе координат существует. Нам нужно также между строчками читать эту логику. В принципе, для нас это ничего особенного в войне с Россией не меняет. Но многие из этих решений уходят внутрь России. Я скажу, из чего нужно исходить. Ключевая позиция Путина и группы вокруг него, этой управляющей небольшой группы, заключается в сохранении власти, доступе к своему состоянию и удержании под контролем России. Ибо больше нигде их не ждут. Так вот вся логика подсказывает, что слова, которые говорят сегодня и те действия, которые могут быть, могут различаться.

То есть, вы все же предполагаете, что они могут не объявить эти районы частью России, как утверждает британская разведка, что это игра, которая была с азовцами, когда они строили клетки в Мариуполе и, слава Богу, там не состоялось это судилище 24 августа, как прогнозировалось. То есть, все-таки есть какие-то факторы, которые сдерживают Путина в его тех или иных желаниях?

Я объясню. У нас эти референдумы – это псевдореферендумы, то есть референдумами их назвать нельзя. Псевдореферендумы, псевдорешения и псевдорезультаты. России таким образом, не важно кто пришел, главное картинку сделали, дальше решает ручной российский парламент, что эти территории их. Вообще удивительно. Они меняются очень быстро. Наши ВСУ освобождают территории. Их территории когда был первый день псевдореферндумов или последний? Вообще непонятно в каких границах. Они ни одной области украинской полностью сейчас не захватили. Ни Запорожской, ни Донецкой, которой скоро будет меньше половины, ни Херсонской. О Харьковской области вообще забыли. Я могу предположить, что они принимают решение на политическом уровне включить в состав России для своего внутреннего использования. Это больше ни для кого. Все связывают это со следующим шагом. Заявлением о том, Лавров сказал, что будем распространять нашу ядерную доктрину также на эти территории. А я не уверен в этом. Я думаю, что скорее их цель – это мобилизовать как можно больше людей. Там тоже все непросто. С одной стороны, вручают паспорт российский, а с другой могут мобилизовать или минимум 10 лет тюрьмы дать. Они могут просто окопаться. Мне кажется оборона – сейчас ключевое слово для России. Не дальнейшее продвижение, захват Украины, а оборона России. Поэтому я так рассматриваю эти референдумы. Я согласен, что, скорее всего, так и будет. Хотя кто-то из бывшего путинского окружения, которое ориентируется на группу Патрушева и другие группы, советует, а давайте Донецк и Луганск признаем и присоединим. А те территории, где непонятно, что будет - как в Херсонской и Запорожской области, давайте скажем, что там прошел референдум, все прекрасно, но что-то придумать надо. Я не думаю, что так будет, что пойдут на решения по аннексии. Дальше ситуация развивается следующим образом. Все говорят о ядерном ударе. Вы процитировали Медведева, что оседлал ядерную боеголовку, это для него традиционно. Но почитайте между строк, даже первую часть. Он уточняет в первый раз, чего раньше не говорил. Как бы к нему ни относились, но он заместитель Путина в Совбезе, он говорит, что мы применим ядерное оружие и все в пепел, но когда? Есть два условия: когда будет ядерный удар по России или их союзникам или угроза распада России как государства. При таких условиях.

Давайте точно процитируем, чтобы зрители понимали. Процитируем Медведева: "Приходится напомнить еще раз для тех тугоухих, кто слышит только себя - Россия имеет право применять ядерное оружие, если это потребуется в предопределенных случаях, в строгом соответствии с политикой ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида оружия, или если с использованием обычной агрессии возникнет угроза самому существованию нашего государства, об этом недавно прямо сказал президент РФ. Мы сделали все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у вражеских соседей, например, у нацистской Украины, которой прямо руководят страны НАТО. Представим, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не будет пряо включаться в конфликт и при таком раскладе, ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя и других стран Североатлантического Альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной Украины. Гибнуть в ядерном апокалипсисе за океанские территории, американские демагоги не собираются". И так дальше. Следует добавить, что и Россия не собирается в этом ядерном апокалипсисе погибать, просто риторика Медведева немного изменилась по сравнению с тем, какой была. Потому что я помню, он говорил, если Украина нанесет удар по Крыму, то мы следующий Судный день. В нынешней позиции, что пытается сказать Медведев? Мы понимаем, что они говорят: у нас есть ядерное оружие, у нас есть несколько случаев, при которых мы применим это ядерное оружие. Или присоединение этих территорий, боевые действия на территории украинской земли будут восприниматься ими как нападение на их территорию?

Не будут. Я уверен, что бы они не говорили риторически, какие бы ни принимали решения, но не будут. Применение оружия массового поражения – это сложная история. Парадоксальная ситуация, если не будет законного обоснования этого, надежного такого, Путин не будет уверен, что это сработает, как бы ему ни хотелось. Поэтому я думаю, Медведев отвечает очень четко, его адресат – это Белый дом, Вашингтон. После того, как Путин имел неосторожность высказаться. Потому что раньше он был осторожен, раньше все эти страшилки озвучивались на разных уровнях, а тут он лично это озвучил. На это было нельзя не реагировать. Но какова была реакция? Блинкен, если переводить с английского, сказал: "Путину надо перестать болтать по поводу ядерного оружия". После этого последовало заявление Белого дома об ответе, которое давно доведено в закрытом порядке российской стороне. После этого что-то им нужно делать. Нет-нет, вы не торопитесь, мы еще не решили. Поэтому появилось это заявление Медведева. Я так это читаю, потому что это как оправдание. Первая часть – это адресат Вашингтон. Вторая часть адресатов – это Берлин и Париж. Это не нам, Украине, это туда. Извинения за Путина, что он так поспешил в публичной сфере, дальше, чем раньше, договаривались с американцами. Потому я честно говоря это так воспринимаю. Зачем воспринимать по-другому, если это на поверхности. Еще один момент. Вы понимаете, сейчас идет много дискуссий о ядерном оружии, о применении оружия массового уничтожения. Есть один момент в этом всем. В принципе, еще раз подчеркиваю, что есть какие-то базовые вещи. Мы все понимаем, это понимают и в Кремле, что угроза использования дает сейчас больше, нам не предоставляют больше оружия при этой угрозе, Германия боится танки дать, что будет эскалация и так далее, что это перерастет в конфликт НАТО. Если же переходят границу и используют что-то, демонстрируют, снимают все предохранители, тогда могут ожидать действий против них. Поэтому мое мнение таково, что это нужно быть совершенно не при памяти, или в слишком сложном эмоциональном состоянии, как Путин, к сожалению, бывает. Он после Узбекистана был в очень сложном психологическом состоянии, судя по его решению. Эти решения о псевдореферендумах, это все в куче подано, оно не дает того результата, на который они хотят рассчитывать. Поэтому я допускаю, что могут быть решения, связанные с недостаточной умственной деятельностью или стрессовыми ситуациями и болезненными действиями. Но если действия будут не болезненными, то они будут как можно дольше держать ситуацию об угрозах применять оружие массового уничтожения для того, чтобы достичь свои цели.

Американцы говорят о том, что они имеют контакт с высшим руководством России, правда не уточнили с кем именно, но приватно, как сказал советник по вопросам национальной безопасности и обороны США Джек Салливан "мы на самом высоком уровне предупредили россиян относительно того, какие последствия будет иметь применение ядерного оружия для Кремля. Вы очень долго в дипломатии. Как не дипломатично, а лично людям объясняют, что этого не надо делать?

Во-первых, для этого существует линия связи как раз в таких случаях. При информировании о несанкционированных запусках ракет. Это в Советском Союзе было. Эту линию сохранили между Москвой и Вашингтоном. В принципе, первые люди, которые на этой линии – это военные руководители. Это не министр обороны. С американской стороны – генерал Мили, с российской, это был Герасимов, что там с ним происходит, не знаю, кто там сидит с той стороны сейчас. Но это генеральный штаб. Также это линия с Патрушевым, тоже она есть. Этот диалог или обмен такими угрозами и объяснениями, он происходит все время. То есть мы понимаем, что сейчас речь о применении стратегического ядерного оружия, баллистических ракет с большим радиусом действия и большими боеголовками, речь не идет вообще. Об этом нужно сказать прямо и не разговаривать. Речь идет о том, что, к сожалению, не выполнили созданные в свое время обязательства об этих зарядах, так сказать, малой мощности, которые в принципе по договоренности должны храниться только на складах или в самолетах могут быть физически. Поэтому в принципе эти интенсивные контакты они постоянны, и контроль за прессованием очень четкий. Я кстати обратил внимание, что было заявление США, что они не видят никаких моментов, связанных с подготовкой для реализации этих резких заявлений, звучащих из Москвы. Нам также не нужно сбрасывать со счетов, что основная цель и я считаю, это ключевая цель этих угроз – добиться капитуляции Украины через уменьшение поддержки союзников, в первую очередь оружием. Это главная цель. В принципе, частично мы видим, что, несмотря на решительные заявления ЕС и США, все-таки все серьезно сказали, что эта угроза для нас серьезна. Это, пожалуй, верно. Потому что говорю, что нужно делать поправку, что там есть неадекватный человек и не один, как оказывается. Такой психоз массовый. Могут быть непрогнозируемые решения. В этих решениях есть не ядерные, а традиционные контрдействия. По-видимому, о них доведено в бункер, как мы говорим, что будут делать США в случае такой попытки или даже демонстрации. Доктрина российского запугивания, она предполагает, что сначала будет запугивание готовностью это сделать. Подразумевается, что человеческих жертв не должно быть в такой ситуации.

Вы имеете в виду, что Вашингтон сказал, что они готовы будут убить руководителем РФ?

Нет, Вашингтон так не говорил, официальных заявлений таких вообще не было и не будет никогда. Я думаю, что проблема состоит в том, что Вашингтон ведет линию закрытого общения с Россией. Они думают, что это поможет, оставляют для Путина лично и его группки отход, какие-то пути для отхода, такую щель оставят всегда для них. Сейчас это не щель, а целое окно возможностей для Путина прекратить войну. Но из-за своих внутренних задач удержания контроля над Россией, он пока видит угрозы больше там, чем извне. Хотя это и парадоксально, но эти референдумы, угрозы они связаны с тем, что на него давило радикальное крыло, еще более радикальное, чем он. Так вот, никаких официальных заявлений по Путину не будет. Хотя, конечно, чем он отличается от террористов, я не знаю. Очевидно, что он такой же террорист. Но будут другие прозвучавшие заявления. Что подготовки никакой нет. Передвижения каких-либо зарядов не наблюдается. США, если будут видеть это, если не добьются остановки со стороны России, то они обнародуют это массово. Не будет так, что это будет тайным, я уверен в этом. Сейчас идет обычная российская путинская игра. Мы ее уже видим. На эту игру ответы уже нашли. Это четкий уверенный ответ. Единственное, что бы я думал правильно, если бы США и союзники сделали этот ответ уже публичным. То есть, они сказали, что будут катастрофические последствия. Почему мы не можем услышать заявление, что в случае угрозы бряцания ядерным оружием, то США и союзники будут то и это? Тогда бы весь мир видел бы, и я вас уверяю, что россияне не сунулись бы никуда больше. Почему США и союзники не решаются на это, я не знаю. Скажем так, я понимаю, что это сложное решение. Но концепция реагировать на последствия, она совершенно неконструктивна. Мы видим, что нагнетание ситуации есть. Многие тысячи, десятки тысяч людей погибают. Пришло время США и союзникам сделать шаг на упреждение действий Путина. Как только они решатся сделать шаг на опережение, тогда все, на этом конец.

Это очень важно не только относительно Путина, но и Китая и Северной Кореи и Ирана, мы понимаем, что то, что делает Путин и открыто угрожает, то это могут делать и другие государства, которые владеют ядерным оружием и шантажировать, то Китай может шантажировать США.

Здесь более сложная проблема. Как это все возникло, все это ядерное оружие, почему его так сохранили? Вроде бы создавалось впечатление, что это оружие сдерживающее. Какая была концепция? Если кто-нибудь начнет, то апокалипсис, война всего мира и мир не существует. Не хочу в нюансы входить, но к счастью для нас и к сожалению для авторов этой концепции, люди, знающие ситуацию, понимают, что применение тактического ядерного оружия – это абсолютно не конец истории. В этом, к сожалению, есть такая щель. Скажу одну вещь. У нас в Украине погибло больше людей, чем использование 5-7 ядерных зарядов. В одном Мариуполе – от 500 кг бомб, от всего того, что применялось, от смерчей, это оружие массового поражения. Просто она считается конвенционной, но посмотрите, как она бьет. Смерч покрывает квадрат 500 на 500 и все живое там исчезает. Авиабомбы достают, если не укрыться на 2-3 этажа вниз, то всех убивают. Россияне используют кассетные заряды, фосфорные бомбы. Это все запрещенное оружие. И многое можно считать оружием массового поражения, только не ядерного, не химического, не биологического. Но для нас это уже имеет сопоставимые последствия с таким применением. Поэтому украинцы понимают, что здесь уже шаг назад никто не сделает. Это все сигналы заката, для торга, чтобы это сделать. Почему Путин знает, что США будут опасаться такой ситуации?

После Второй мировой войны сложился клуб из нескольких ядерных стран, а затем они не смогли удержать его и добавились еще: Индия, Пакистан и говорят об Израиле. То есть, этот клуб не удержал ядерное распространение. Но договор о нераспространении был подписан. Для США этот договор – это базовый договор безопасности. Как только какая-то ядерная страна применяет что-либо ядерное, тогда эта концепция рушится и мы имеем в ближайшие 5 лет еще 20 ядерных государств. И внимание – включая Украину! Они это все понимают. Еще раз внимательно послушайте мои слова, как только Россия попытается что-то продемонстрировать, через пять лет у всех этих стран будет ядерное оружие, включая Украину. Поэтому никто не желает допустить такого развития событий и не допустит. В первую очередь это России не нужно. Тогда они теряют все свои рычаги. А у них на минуточку, не только фронт наш с Украиной, у них еще большой периметр юга, дальше Китай, у них очень многое. Военные там понимают. Давайте не думать, что они все там так отморожены, но точно не дураки. Ясно, что эти решения политические, этой группы Путина, а не военных. Я думаю, что при ядерном применении военные свое слово скажут и они абсолютно будут не в восторге от выполнения такой команды.

Вы имеете в виду, что все исполнители, которые будут в этой цепочке, от Путина до того человека, который будет нажимать на кнопку, чтобы отправить ракету, что они все же остановят этот маразм и попытку разрушить равновесие, созданное после Второй мировой войны. в мире?

Такие случаи уже были в истории. Когда были ведены политические команды по применению ядерного оружия, причем межконтинентальных баллистических ракет. Это не одна история. Мы знаем публичную историю, это человек, сидевший на этой последней кнопке. Все команды выше него были преданы, только он должен был в конце вернуть ключ, но он этого не сделал. То есть он в момент, когда тикали часы, что уже нужно отвечать, он тянул. В результате выяснилось, что это ошибочно сработала система, и это было очень опасно. Тогда эти линии связи установили. Это же техника, может быть что угодно. Я больше боюсь здесь опасности, если будет какая-нибудь риторика. Постоянная дискуссия, начинающая обсуждать ядерное оружие как обычное дело. Это очень опасно. Это же влияет на всех: и на тех, кто влияет на решения и на тех, кто выполняет решения. Должно быть просто стоп и табу на это. Во время Советского союза был страх перед этим. Поэтому этот майор не сделал последний шаг, нарушил все, что можно нарушить, но сохранил мир от применения ядерного оружия. Поэтому по баллистическим ракетам я уверен в том, что это будет сложно убедить, что это нужно, это с вероятностью 99,9%, потому что были ситуации и более жесткие в истории. А с тактической является опасность, потому что это другой тип оружия, хотя последствия те же стратегические, просто меньшие заряды. К сожалению, российская концепция она советская осталась, что для них – это оружие массового поражения, а не уничтожения. Они его рассматривают как оружие для поля боя, то есть, что его можно использовать. Для того чтобы опорные пункты какие-то большие атаковать, там 30 на 30 км, то это нужно не один и не два и не 10 ядерных зарядов. В советское время танки т-55 производились под ядерные удары, которые они заходят в эту зону. А это 60-е годы XX столетия. Уже давно об этом никто не думал, а здесь они подняли, вытряхнули пыль и пытаются пугать событиями 60-х годов, когда действительно все в страхе были, особенно после Карибского кризиса. Поэтому цепочка да, она такая же. Многие журналисты совершают ошибку. Что тактическое ядерное оружие гораздо легче в применении, чем стратегическое, но ничего подобного. Там без политических решений тоже невозможно. Без политических решений ее не переместят в гаубицу или ракету. То есть такая же сложная цепочка. Но это не главный предохранитель. Главный предохранитель – неотвратимость ответа. Уже в тот период, который был в феврале-марте, когда Россия могла шантажировать так открыто, он заканчивается. Сейчас им сказали – не болтайте об этом. Я думаю, что Путин на ближайшее время болтать об этом перестанет.

Байден уже сказал, что выиграть ядерную войну невозможно, поэтому лучше ее вообще не начинать.

Это неправильная позиция. Я не умнее Байдена, но некоторые вещи с Россией нужно делать жестко и на опережение. Американцы не делали этого никогда, очень сложно из них было выбить летальное оружие. Очень сложно было объяснять, если не демонстрируете сил, Путин будет продвигаться. Вы видите результат. Поэтому все совершают ошибки. Заявление о том, что ядерный апокалипсис не остановит применение тактического ядерного оружия. Это не тот ответ. Снова говорю, это разные совсем по результатам и объемам оружия. Это сложно понять, но поверьте мне, даже применение тактического ядерного оружия – не будет никакой катастрофы для страны, хотя для погибших людей, да. Но некуда деваться. Мы же не уедем все 40 млн из Украины. Это ведь не реально. Путин же хочет захватить всю страну. Куда мы уедем? Потому у нас нет выбора в этом плане. Заявления об апокалипсисе должны по баллистическим ракетам, расширяться на любое применение: химическое, биологическое, тактическое ядерное оружие. Американцы прекрасно знают, какие рычаги конвенционного оружия у них есть. У них есть по мощности виды вооружений гораздо более точные и мощные, которые нанесут России обратный удар даже с минимальными человеческими жертвами, но точно в сердце в тело этого монстра. Они знают, как это сделать. У меня такая большая просьба, что они должны сделать это более публично. Все эти заявления, что это чревато катастрофическими последствиями, то из этого пока толку мало. Пока эти предупреждения о широкомасштабном вторжении и соответствующих последствиях ничего из этого пока не сработало. Они должны сделать шаг вперед. Сделать публичное останавливающее заявление. Но американцы просто ждут ослабления России. Такова стратегия. Но то, что они готовы дать не просто риторический, а очень конкретный военный ответ, у меня сомнения нет.

Человек, управляющий Крымом и подконтрольный России, Сергей Аксенов сказал, какие цели преследует псевдореферендум. Говорит, что новый статус позволит проводить не специальную военную операцию, а контртеррористическую операцию. Российские Ведомости пишут о том, что так называемые ДНР, ЛНР часть Херсонской и Запорожской областей могут войти в Крымский федеральный округ рядом с полуостровом после этого псевдореферендума. И уже говорят, что новым постоянным представителем президента может стать бывший вице-премьер, эксглава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему я собственно упоминаю Крым и этот возможный федеральный округ, который они пытаются сейчас нарисовать, потому что по-другому это сказать трудно, никакого референдума нет на этих территориях под дулами автоматов. Вы в 2014 году работали заместителем главы администрации президента Порошенко, потом работали в США чрезвычайным и полномоченным послом Украины, что тогда говорили американцы, а что сейчас говорят по поводу аннексии Крыма? Ведь именно с аннексии Крыма началась эта агрессивность, с которой РФ начала почти безнаказанно захватывать украинские территории. Не считают ли они тогда, что совершили ошибку, когда не вмешались в ситуацию вокруг Крымского полуострова?

Хотелось бы уточнить, что работал в администрации президента после оккупации Крыма. Моя реакция была лично в организации 5 марта 2014 года на площадке Украинского кризисного медиацентра, который сразу дал миру инфракцию о реальных планах России и о том, что нужно действовать более решительно. Не хочу сказать, что будь я на том заседании СНБО, где были те, кто принимал решения, чтобы я сделал и как бы это изменило ситуацию. Да, мы очень недовольны тем, что Украина тогда не осуществляла полноценную оборону по разным причинам. Это верно. Можно упоминать это задним числом. Я тогда очень удивлялся, зная наши предыдущие действия в Крыму. В начале 90-х, когда за одну ночь была такая же попытка отделения Крыма. Зашла "Альфа" СБУ, зашли другие подразделения, которые отключили им все поставки воды, электричества, зашли и арестовали зачинателей этих псевдопрезидентов. Их изолировали и потом в Россию выслали и все. Подавили это силовым способом. Я думал, что так же есть возможности у нас, чтобы те же десантные самолеты, псковского десанта, который садился просто открыто в Крыму, что можно не допустить эту посадку, как в Гостомеле сделали. Средства в Гостомеле примерно были те же, штатное вооружение, что и в тогда Крыму. И стенгеров не было в Гостомеле, ничего подобного. Я удивился, что тогда разрешили им там высадиться. Сейчас есть ли выводы в США, что это было ошибочно? Администрация другая, затем пришел Джозеф Байден, занимавший в администрации Барака Обамы другую позицию, он все-таки призвал к более решительным действиям. Потому в принципе это уже история. Из нее нужно делать выводы. Но посмотрите на наши возможности того времени. Задаю встречный вопрос, если мы все критикуем то время и то, что мы не оказывали полноценную оборону и не бросали все, что у нас было в защиту Крыма, а было не много, потому что Янукович разрушил наши тогдашние ВСУ, вопросы, так чего же мы после стольких лет допустили оккупацию Херсона? Почему мы допустили из Крыма выход на Мариуполь и весь юг? Мы ведь все это знали, что так делать нельзя. Так почему мы снова это допустили? Поэтому знаете, оставим это для исторического анализа, потому что сейчас угрозы конкретны. Разбираться с прошлым будем потом. Американцы выводы свои сделали. Очень много лет пришлось их убедить, что останавливают Путина только решительные действия. Это все началось с предоставления нам летальных вооружений, но понемногу. Сначала контрснайперские, потом джавелины, потом пошли дальше. С 2019 года началось какое-то успокоение. Мы аннулировали нами разработанные программы по вертолетам, системам противоракетной обороны. Мы шли по этому пути несколько лет и к сожалению это все остановилось с 2019 по 2022 годы. Вот сейчас, когда Россия атаковала, у США иллюзий нет. Политика совсем другая. Мы не могли представить, как быстро может измениться общий подход. Мы можем говорить все, что угодно, мол, недостаточно помогают, нет привлечения стран на нашей стороне в войне. Это правила, но представить себе, что так консолидируется мир вокруг Украины, честно скажу, мало кто мог. До этого велась подготовительная работа с 2014 года многие годы. Без этой подготовительной работы, вряд ли сейчас что-то работало. Мы бы получили, возможно, такую же ситуацию, как с Крымом. Но из-за того, что это было не первый раз, было восемь лет подготовки, ВСУ были созданы по-новому. Наступательная операция показала, что это совсем иного уровня Вооруженные Силы, если не количеством, а качеством, это западные стандарты. Я думаю, что нужно смотреть в будущее. Ошибок не делать, понимать три вещи. Во-первых: политики должны создавать условия для эффективного действия Вооруженных Сил, которые по Конституции в условиях войны обязаны защищать украинцев. Во-вторых: без надежного взаимодействия тыла и мобилизации всех сил общества с такими крупными ядерными странами, как Россия, трудно выиграть, а мы уверены в своей победе, но это может быть после объединения всех усилий. И в-третьих: нужно дальше работать над консолидацией поддержки Украины в мире. Сейчас новая задача – как сделать из так называемых нейтральных стран, страны, которые будут точно на нашей стороне, я имею в виду Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку. Это наша задача сегодня. Также сохранить поддержку таких стран, как Италия, где прошли выборы. Чтобы не разбивалась сформировавшаяся коалиция, санкции и поддержка оружием. Это наша задача. В этом плане Путин нам очень помог своими этими безумными заявлениями.

Есть ли смысл в этой ситуации апеллировать к Будапештскому меморандуму или в принципе в нынешней ситуации можно сказать, что страны, кроме России, которые гарантировали нашу безопасность, нам сейчас помогают. Я имею в виду в контексте возможного обретения Украины статуса ядерного государства в случае, если прогоравший с вами сценарий приведет к тому, что 20 стран в будущем получат ядерное оружие.

Парадоксальная вещь, но до сих пор я бы сказал, что нет. Он действительно не сработал, нет результата. Но после этих заявлений, я считаю, что да, мы должны апеллировать. Почему? Все нам доказывали, это я вам говорю, как бывший замминистра иностранных дел, сам готовил письма во все эти страны, чтобы они подтвердили свои гарантии. Они подтвердили, США и Великобритания подтвердили свои гарантии. Франция и Китай прислали ноты несколько слабее, но по сути тоже подвередили. Они подтвердили негативные гарантии безопасности. Что это значит? Что они сами не нападут на ядерное оружие. Сейчас получается так, что есть пятерка ядерных стран и только одна ядерная страна на нас напала, но на сегодня не ядерным оружием, а другие говорят, что мы гарантировали, что не нападем, мы и не нападаем, мы гарантировали, что в случае нападения будут консультации, будет поддержка, то мы помогаем и есть поддержка. С сегодняшнего момента нужно поднять другой вопрос. В Будапештском меморандуме не прописана реакция, если одна из стран применяет или угрожает, а как все остальные действуют? Но все эти вещи прописаны в уставе ООН, прописаны в соответствующих конвенциях о противодействии ядерному терроризму. То есть надо задать в этих странах один вопрос – должно быть какое-то совместное заявление стран-участниц Будапештского меморандума, включая Китай и Францию. Великобритания, США, Китай и Франция, чтобы они говорили хотя бы эти вещи. Что ядерные угрозы невозможны против Украины, потому что есть такие обязательства со стороны России. Также нам нужно положить этот политический документ перед ними. Те люди, которые его не дожали этот документ в политическом смысле, нам предлагали нейтралитет, а сейчас еще какие-то гарантии предлагают. Вот Александр Чалый со всей своей группой, они же работают дальше и снова идут по этому пути, пытаются поддвинуть очередной Будапештский меморандум. Так вот не нужно совершать те же ошибки. Надо о другом говорить с нашими союзниками ядерными державами. Позиция первая, что мы будем делать после деоккупации территории, какой зонтик безопасности будет у Украины? Это можно долго говорить, но я считаю, что должна быть коллективная система обороны, а не самообороны с помощью как сейчас у нас есть. Коллективная оборона – это вступление в организацию Североатлантического альянса И второе – это говорить о каких-то других механизмах. Какие другие механизмы? Это подписание двустороннего соглашения с Великобританией, которое можно сделать уже во время визита премьер-министра Лиз Трасс в ближайшие недели в Украину. Я знаю, что такой визит готовится. Такой договор подписать и с США. Это должно быть не рамочное, а союзническое соглашение о взаимной защите и обороне. Что мы становимся на защиту Британии, в случае атаки на Британию Украина тогда в войне входит на стороне Британии, а Британия сейчас входит в войну, или при дальнейших угрозах, на нашу сторону. И так же США. Тот шаг, который необходимо сделать сейчас – это очень быстрая работа над нашей ракетной программой. Она имеет два компонента: бюджет, сейчас должны быть выделены средства, переориентированные на ракетную программу. У нас есть право на ракеты малой и средней дальности. Начнём с 500-1000 км, и имеем право до 5,5 тыс. км. Тот договор, который это сдерживал, он разрушен, а у Украины никогда не было обязательств по этому долгому. Мы так нравственно его выполняли. Поэтому нам нужно оружие, не ядерное, но сдерживающее. Это ракеты, которые достают по основной европейской территории России, как фактор сдерживания даже ядерного оружия. Высокоточное ракетное не ядерное оружие. Раньше нам даже в воображении никто из союзников не хотел этого позволить, сейчас мы имеем политическое решение этого вопроса. Украине нужно сдерживающее оружие на следующие годы.