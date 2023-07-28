Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Китай очень хочет перезагрузить отношения с США. Пока это из-за определенных проблем не удается. Однако, я думаю, что Пекин и Вашингтон будут двигаться к тому, чтобы как-то найти способ сосуществования, который будет выгоден обеим сторонам. Это уже является сигналом для РФ ", – объяснил Шевченко.

Аналитик подчеркнул, что Пекин мог приказать Кремлю не угрожать ядерным оружием.

"Ядерное оружие для Китая является красной линией. Для Китая ядерное оружие является одним из основных моментов этой войны, который является недопустимым. Ведь это может привести большие государства к ядерной войне. Если РФ применит ядерное оружие, то Китай может кардинально изменить политику в отношении Москвы. Поэтому вполне вероятно, что Китай отдал приказ Кремлю не угрожать ядерным оружием", - добавил он.