Применение Россией ядерного оружия может полностью изменить политику Китая в отношении Москвы, - аналитик Шевченко
Аспирант кафедры международной экономики Цзилинского университета Петр Шевченко считает, что ядерное оружие является красной линией одним из основных моментов этой войны, который является недопустимым для Китая.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Китай очень хочет перезагрузить отношения с США. Пока это из-за определенных проблем не удается. Однако, я думаю, что Пекин и Вашингтон будут двигаться к тому, чтобы как-то найти способ сосуществования, который будет выгоден обеим сторонам. Это уже является сигналом для РФ ", – объяснил Шевченко.
Аналитик подчеркнул, что Пекин мог приказать Кремлю не угрожать ядерным оружием.
"Ядерное оружие для Китая является красной линией. Для Китая ядерное оружие является одним из основных моментов этой войны, который является недопустимым. Ведь это может привести большие государства к ядерной войне. Если РФ применит ядерное оружие, то Китай может кардинально изменить политику в отношении Москвы. Поэтому вполне вероятно, что Китай отдал приказ Кремлю не угрожать ядерным оружием", - добавил он.
- 24 июля издание Politico сообщило, что Китай может тайно поставлять России нелетальное оснащение и товары двойного назначения для ее армии - об этом свидетельствуют таможенные документы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.03Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное