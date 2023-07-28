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Главная Война с Россией Применение Россией ядерного оружия может полностью изменить политику Китая в отношении Москвы, - аналитик Шевченко
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Применение Россией ядерного оружия может полностью изменить политику Китая в отношении Москвы, - аналитик Шевченко

28 июля, 2023 пятница
23:09
Война с Россией

Аспирант кафедры международной экономики Цзилинского университета Петр Шевченко считает, что ядерное оружие является красной линией одним из основных моментов этой войны, который является недопустимым для Китая.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Китай очень хочет перезагрузить отношения с США. Пока это из-за определенных проблем не удается. Однако, я думаю, что Пекин и Вашингтон будут двигаться к тому, чтобы как-то найти способ сосуществования, который будет выгоден обеим сторонам. Это уже является сигналом для РФ ", – объяснил Шевченко.

Аналитик подчеркнул, что Пекин мог приказать Кремлю не угрожать ядерным оружием.

"Ядерное оружие для Китая является красной линией. Для Китая ядерное оружие является одним из основных моментов этой войны, который является недопустимым. Ведь это может привести большие государства к ядерной войне. Если РФ применит ядерное оружие, то Китай может кардинально изменить политику в отношении Москвы. Поэтому вполне вероятно, что Китай отдал приказ Кремлю не угрожать ядерным оружием", - добавил он.

  • 24 июля издание Politico сообщило, что Китай может тайно поставлять России нелетальное оснащение и товары двойного назначения для ее армии - об этом свидетельствуют таможенные документы.
Россия
Китай
ядерное оружие
НАТО
США
ядерная война
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