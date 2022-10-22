Применение Россией ядерного оружия будет актом враждебности против человечества, - премьер-министр Японии Кишида
Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что применение Россией ядерного оружия будет расцениваться как враждебный акт против человечества
Об этом он заявил на 22 октября во время выступления в Австралии, цитирует The New Indian Express.
"Угроза применения ядерного оружия со стороны России является серьезной угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлема", - подчеркнул Кишида.
Также он отметил, что 77-летний период неприменения ядерного оружия "не должен быть окончен".
"Если бы ядерное оружие когда-либо было применено, это было бы актом враждебности против человечества... Международное сообщество никогда не допустит такого акта", - подчеркнул Кишида.
В мае следующего года Фумио Кишида должен принять лидеров стран Большой семерки в Хиросиме. На нее 6 августа 1945 года была сброшена ядерная бомба США, в результате чего погибли 140 тыс. человек. Через три дня после этого был нанесен удар по городу Нагасаки.
- 19 октября стало известно, что Великобритания предупредила Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.
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