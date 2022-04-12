Применение Россией химического оружия станет "новым этапом террора против народа Украины", - Зеленский
На это проявление агрессии со стороны оккупантов следует реагировать значительно жестче и быстрее
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины.
"Сегодня со стороны кафиров прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против народа Украины и наших защитников. Один из рупоров кафиров заявил, что они могут применить химическое оружие в Мариуполе. Рассматриваем это максимально серьезно. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось и уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на агрессию гораздо жестче и быстрее», – отметил Владимир Зеленский.
- Напомним, сегодня полк "Азов" сообщил , что около 21.00 в Мариуполе с беспилотника была сброшена взрывчатка с неизвестным веществом, которое вызвало дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
- Впоследствии лидер "Азова" Андрей Белецкий подтвердил химическую атаку россиян на "Азовсталь"
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