Применение кассовых аппаратов для ФЛП первой группы с 1 января остается добровольным, - Минфин

Об этом идет речь на правительственном портале.



Для ФЛП второй-четвертой группы есть исключение. Постановлением правительства постановлением установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при использовании расчетных книг и книги учета расчетных операций, РК и КОРО) если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;

такая торговля не будет производиться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;

такими ФЛП не производится дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет;

сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного ввода кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.

В то же время отменяется возможность не использовать РК и КОРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг.Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится. Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным.