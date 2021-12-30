Применение кассовых аппаратов для ФЛП первой группы с 1 января остается добровольным, - Минфин
С 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп должны применять регистраторы расчетных операций (РРО), для ФЛП первой группы применения РРО не является обязательным
Об этом идет речь на правительственном портале.
Для ФЛП второй-четвертой группы есть исключение. Постановлением правительства постановлением установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при использовании расчетных книг и книги учета расчетных операций, РК и КОРО) если:
- годовой объем расчетных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;
- такая торговля не будет производиться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;
- такими ФЛП не производится дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет;
- сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.
В то же время отменяется возможность не использовать РК и КОРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг.
Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится. Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным.
- Напомним, 17 декабря Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного ввода кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.
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