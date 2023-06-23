Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер, специализирующаяся на России и Украине, во время слушаний в конгрессе, сообщает Reuters.

"Наши военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы DPICM на поле боя будут особенно эффективны против окопов на российских позициях", - отметила Купер.

Причиной того, почему Америка до сих пор не одобрила передачу Украине кассетных боеприпасов, заключается в ограничениях конгресса на их предоставление, а также с опасениями относительно единства союзников в этом вопросе, утверждает спикер.

"С точки зрения эффективности на поле боя мы считаем, что это было бы полезно", – добавила заместитель помощника главы Пентагона.

Справка: DPICM – это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами (для борьбы с бронетехникой) и обломочного действия (для борьбы с живой силой). Отсюда происходит название "двойного назначения". Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного износа для ограничения подвижности противника. Именно они предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники в открытой местности. DPICM распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не разразятся сразу. Применение DPICM ограничено международными соглашениями: их применение не должно угрожать гражданским объектам и мирному населению.

Передача Украине кассетных боеприпасов

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Примечательно, что РФ активно использует кассетное оружие в войне против Украины.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Тогда администрация американского президента Джо Байдена была не готова выполнить это пожелание и думала о просьбе.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.