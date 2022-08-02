Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать украинцев и о химической и радиационной опасности
Теперь приложение "Воздушная тревога" будет извещать также о химической и радиационной опасности
Об этом сообщает Минцифры.
В настоящее время приложение загрузили 11 миллионов раз.
Благодаря ему пользователи получают уведомление о начале и завершении 5 типов тревог:
- воздушная тревога;
- артиллерийский обстрел;
- уличные бои;
- химическая угроза;
- радиационная опасность.
"Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы. Информацию обо всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают очередные ГСЧС", - говорится в сообщении.
Обновление уже доступно для пользователей: iOS , Android , Huawei .
- Напомним, 6 июля, во время ночной воздушной тревоги в приложении "Тревога" одесситов ошибочно предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов
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