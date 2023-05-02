Приложение Tinder объявило, что уйдет с российского рынка 30 июня

Об этом пишет Reuters .

"Мы стремимся защищать права человека. Наши бренды принимают меры по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат выход из российского рынка до 30 июня 2023 года", - говорится в ежегодном отчете компании.

Отмечается, что Европейское полицейское агентство Европол в сентябре заявило, что приложения для знакомств были среди онлайн-платформ, используемых для торговли людьми. Таким образом, Европол пытался привлечь внимание к тяжелому положению украинских беженцев.

"Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд выдвинул обвинения главе государства", – прокомментировал Джефф Перкинс, исполнительный директор Friends Fiduciary.