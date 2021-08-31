Приложение Telegram пересекло отметку в 1 млрд загрузок
Приложение для обмена сообщениями Telegram загрузили более 1 млрд раз во всем мире
Об этом сообщает TechCrunch .
Telegram - это платформа для обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, наклейками и фотографиями, а также файлами разных форматов.
Количество ежемесячных активных пользователей сервиса по состоянию на январь этого года составляет около 500 млн человек.
Телеграм наиболее популярен в Индии. Там его установили более 22% пользователей. Следующей страной по количеству загрузок стала Россия - 10% от всех загрузок, а третьей - идет Индонезия - 8% загрузок.
Telegram стал 15-м приложением в мире, которое пользователи установили более одного млрд раз. В этом списке есть такие программы, как WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.
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